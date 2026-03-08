ANDREOTTI ROBERTO NUOVO COMMISSARIO DI NOI MODERATI IN PROVINCIA DI LUCCA

'' Pochi giorni fa, ho ricevuto la richiesta da parte della direzione nazionale del partito di Maurizio Lupi, se volevo assumere l'incarico di Commissario per Lucca.
Devo dirvi che l'ambizione politica non è mai stata nelle mie corde, ma mi piace fare politica per mettermi al servizio degli altri. Ed è con questo spirito, e dopo aver ascoltato il nostro gruppo, che ho accettato quanto mi era stato proposto, per mettermi al servizio di un partito in cui mi sono trovato bene. Inoltre è una grande sfida far crescere e costruire un partito sul territorio e tra la gente, con l'obbiettivo di traghettare il gruppo al congresso provinciale ''.
'' Adesso la sfida è grande anche per le prossime elezioni comunali, occorre trovare persone motivate che come me si mettano al servizio della nostra gente e del nostro territorio, so già di poter contare su persone di valore, ma siamo pronti ad aprire le nostre porte a chi si ritrova al centro senza estremismi. Spero anche di collaborare bene anche con le altre forze del Centrodestra ma non solo, difatti, più che altro voglio dare voce e collaborare con le molte liste e gruppi civici che in primis conoscono i bisogni del territorio''.
NON CERCO CONTRAPPOSIZIONI CON NESSUNO, CERCO DIALOGO CON TUTTI...
