ALBIANO MAGRA: Inaugurazione nuovo mezzo e centro di socializzazione alla Croce Rossa.

Sabato ad Albiano Magra la locale Croce rossa inaugura ^^ Cuore in comune – Spazio insieme^^ Centro di Socializzazione Polifunzionale ed un moderno mezzo trasporto disabili.
^^ Cuore nuovo . Spazio insieme ^^ così si chiama il Centro di aggregazione, di socializzazione polifunzionale che gestito dal Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra, presieduto da Marcello Lo Presti, sarà inaugurato sabato prossimo quattordici marzo alle quindici e trenta ad Albiano Magra in via della Repubblica numero cinquantaquattro.
La struttura si trova vicino all’Ufficio delle Poste Italiana ed alla sede del Comitato della Croce Rossa.
Nella circostanza sarà inaugurato un nuovo e moderno mezzo anche per trasporto disabili Volkswagen Caddy.
Alla cerimonia è stato invitato il Sindaco, la Filarmonica albianese, Pro loco Caprigliola, Protezione civile Podenzana e Villafranca, Pro loco Viviamo Albiano. Ed ancora i sindaci di: Pontremoli, Podenzana, la Società della Salute: Lunicoffee. DRF ferroviaria, GCE e varie Associazioni: Misericordia Pontremoli, Croce Verde Licciana, P.A. Aulla, P.A. Fivizzano, Croce Rossa La Spezia, Levanto, Follo, Massa, Farmacisti di Albiano. Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Crédit Agricole di Ceparana, Avis Aulla, Croce Verde Zeri. La Parrocchia di San Martino con il parroco Don Fabio Arduino, la Parrocchia di Caprigliola e i Carabinieri di Albiano e, ovviamente, la popolazione. ^^ la struttura - dice il presidente Marcello Lo Presti – composta da un paio di grandi stanze attrezzate l’abbiamo voluta soprattutto per i bambini ed è appositamente attrezzata per loro. Come è noto " è un programma educativo nazionale rivolto a minori dagli 8 ai 13 anni per avvicinarli al volontariato. La Croce Rossa Italiana infatti ha scelto di avviare un cammino insieme alle bambine e ai bambini che hanno compiuto gli 8 anni di età, per permettere anche ai più piccoli di appassionarsi al mondo del volontariato e muovere i primi passi all’interno dell’Associazione. Attraverso il Progetto 8-13, la Croce Rossa Italiana promuove esperienze educative rivolte ai giovani tra gli 8 e i 13 anni, offrendo loro l’occasione di conoscere l’Associazione, scoprire i suoi numerosi ambiti d’intervento sul territorio e apprendere i valori umanitari che ne guidano l’azione. I giovani iscritti al Progetto 8-13 si mettono in gioco come piccoli “aspiranti volontari” della Croce Rossa Italiana, sebbene potranno scegliere di diventare a tutti gli effetti Volontari Soci soltanto al compimento dei 14 anni di età. Il Centro servirà anche per il campus estivo ed anche per la terza età.. Sono convinto che questa nuova struttura per la terza età è importante per combattere l'isolamento e la solitudine, prevenendo depressione e declino cognitivo; offrirà uno spazio sicuro per creare nuove amicizie, partecipare ad attività ricreative, fisiche e culturali, migliorando significativamente il benessere emotivo, l'autostima e la qualità della vita complessiva. Nella circostanza saranno premiati gli autori dell’insegna del Centro scolari delle scuole medie di Albiano ed Aulla.^^
Intanto sabato scorso, come annunciato, nei locali della ^^Cittadella della salute^^ si sono tenute visite senologiche gratuite tenute dal dottor Mario Valli senologo di grande fama. Direttore Chirurgia Generale del celebre ospedale “Maria Vittoria” di Torino - Specializzato in Chirurgia Generale ed in Oncologia Clinica presso lo stesso Ateneo e Direttore del Dipartimento Oncologico degli Ospedali “Maria Vittoria” e Birago di Vische. Una celebrità. Oltre quaranta le donne visitate.
Nella stessa giornata dall'ortopedico dottor Giovanni Pesenti Barili una miriade di visite sempre gratuite.
Presente anche il sindaco avv. Roberto Valettini, il vice e la presidente del Consiglio comunale.. Tutto finito qui? No La Cri di Albiano sta preparando un grosso, grosso evento ma per ora le bocche sono…cucite.
Nelle foto: il nuovo mezzo per trasporto disabili; Il dottor Valli al centro con un gruppo di volontari; il nuovo mezzo, la locandina invito.
Alberto Ruffini.
