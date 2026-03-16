INUAUGURATO AD ALBIANO MAGRA IL CENTRO POLIFUNZIONALE DELLA CROCE ROSSA, ED UN NUOVO MEZZO.

Albiano ha un Centro di aggregazione polifunzionale della Cri, Folla da stadio all’inaugurazione:
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“Il nostro Centro di aggregazione polifunzionale che inauguriamo oggi e ringrazio il Signor Sindaco e tutti i numerosi intervenuti intende rispondere a esigenze di natura socio-educativa e di relazione soprattutto per i bambini. E’ composta da un paio di grandi stanze attrezzate l’abbiamo voluta soprattutto per i bambini ed è appositamente attrezzata per loro. Propone anche oltre a momenti di svago, di divertimento anche laboratori espressivi, ludici e manipolativi, esperienze di socializzazione e attività culturali”. Così ha detto Marcello Lo Presti presidente del Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra che di fronte ad un folto e qualificato pubblico ha inaugurato Cuore nuovo . Spazio Insieme il Centro di aggregazione, di socializzazione polifunzionale gestito dal Comitato della stessa Croce Rossa di Albiano Magra. I locali appositamente attrezzati sono stati benedetti dal parroco di Albiano don Fabio Arduino. “L’obiettivo – ha detto ancora Lo Presti - è quello anche per le persone anziane di contrastare l’emarginazione e la solitudine, in particolare di quelle sole, attraverso l’organizzazione di attività che concorrono a conservare le relazioni sociali. Nel Centro stesso infatti, viene assicurata la possibilità di partecipazione attiva degli utenti, nel senso che gli anziani assieme ai nostri volontari, operatori sono i protagonisti e i gestori delle iniziative e delle attività organizzate in modo da rispondere a bisogni di relazione ed arricchimento delle persone. A scanso di equivoci o cattive interpretazioni, precisa il presidente Cri - nell’ambito del territorio comunale attualmente risultano presenti associazioni tipo la Pro Loco che promuovono la lotta all’emarginazione ed alla distensione. Non vogliamo sostituirci a nessuno, ma come Croce Rossa desideriamo attuare e promuove i numerosi progetti di socializzazione, inclusione e contrasto all'isolamento della CRI rivolgendosi a minori, anziani e persone vulnerabili.” Lo Presti spiega le iniziative della Croce Rossa varate a livello nazionale che dice - includono attività ludico-educative (Progetto 8-13, campi estivi), laboratori creativi, clownerie in ospedale e sportelli sociali per favorire l'integrazione e la coesione sociale-Questi in sintesi i Principali Progetti di Socializzazione CRI: Progetto 8-13 (Piccoli Esploratori): Attività ludico-educative e ricreative per bambini e adolescenti (8-13 anni), volte a diffondere i valori umanitari, educare alla cittadinanza attiva e favorire l'interazione tra pari: Inclusione Minori e Scuole: Progetti di sensibilizzazione contro l'emarginazione minorile e la dispersione scolastica, inclusi il “Diario della Gentilezza” per le scuole primarie; .Breakfast Summer Camp & Campi Estivi: Campi estivi che uniscono sport, sana alimentazione (laboratori di cucina) e socializzazione per minori; Attività di Clownerie e Animazione: Interventi rivolti a persone ospedalizzate, minori in strutture o anziani, per alleviare la sofferenza e migliorare la qualità della vita attraverso il gioco e la relazione. Attività Educative (Diario della Gentilezza): Progetti nelle scuole primarie per promuovere la solidarietà e l'educazione emotiva tra gli studenti. Questi progetti mirano a costruire una rete di supporto che ponga, come dicevo, al centro la persona – ha concluso il presidente Marcello Lo Presti - facilitando l'interazione e la creazione di legami positivi all'interno della comunità”. Subito dopo lè seguita la benedizione del mezzo da parte del parroco don Fabio e l’inaugurazione del Centro. La scoperta del logo ed il taglio del nastro rituale è stato effettuato dalla giovane Alessia Lasorsa studentessa della seconda media dell’ Istituto comprensivo statale di Albiano ^^ Mahatma Ghandi^^ autrice dell’artistico logo, Alla studentessa è stata consegnata dal presidente Lo Presti un’artistica targa ed un bel mazzo di fiori. Alla cerimonia presenti il invitato il Sindaco che è anche Presidente della Provincia e Presidente della Società della Salute della Lunigiana: avv Roberto Valettini; il vice Cipriani" che ha detto L'apertura di questo centro dimostra ancor di più,se ce ne fosse bisogno, la vitalità e l'attenzione per la comunità albianese e non solo, da parte della Croce Rossa. Ringrazio come Vice Sindaco ed ex presidente tutt'ora volontario, il Presidente Marcello lo Presti, il consiglio direttivo e tutti i volontari per l'eccezionale lavoro svolto, il sindaco di Pondenzana Riccardo Varese, Prof. Sauro Bonatti presidente Filarmonica albianese, Barbara Ferrari presidente Proloco Viviamo Albiano, Cocchi Daniela Protezione civile Podenzana e di Villafranca: Raffaele Maffei; , Ed ancora : Lunicofee: Federico Peroni; . DRF ferroviaria: Mario Del Rio; , GCE: Costa Silvia; Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara: Dott. Enrico Isoppi; , Credit Agricole di Ceparana: direttore dott. Andrea Costa; e varie Associazioni: Misericordia Pontremoli, Croce Verde Licciana, , P.A. Fivizzano, Croce Rossa La Spezia, Levanto, Follo, Massa, Farmacisti di Albiano: dott.ri Silvestri., Avis Aulla, Croce Verde Zeri. Il parroco di Caprigliola: don Paolo Aluisini e i Carabinieri di Albiano con il Maresciallo: Lorenzo De Nevi e, ovviamente, tutti i volontari e la popolazione giunta numerosa.
Al termine è stato inaugurato un nuovo e moderno mezzo anche per trasporto disabili Volswaghen Caddy
Nelle Foto: un gruppo di volontari; don Fabio mentre benedice il mezzo; la giovane vincitrice del premio per il logo mentre taglia il nastro.
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