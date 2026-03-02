ulivi

lunedì 2 marzo 2026

ALBIANO MAGRA: Sabato 7 marzo, Giornata di prevenzione gratuita del tumore al seno.

________________________________

Sabato 7 marzo giornata di prevenzione del tumore al seno alla Cri di Albiano Magra effettuate dal celebre senologo Dottor Mario Valli


“M’amo, non mamo dunque prevengo. In previsione della Festa Internazionale della donna: "I care", frase simbolo di don Lorenzo Milani, significa  "ho a cuore", "mi importa", "mi sta a cuore" ed è scritta sulla parete della scuola di Barbiana; rappresenta l'impegno attivo, la responsabilità verso il prossimo e soprattutto l'opposto del "me ne frego".  Il Comitato della Croce Rossa di Albiano, in particolare le donne, la rivolge a tutte le donne e la ripropone in occasione dell’organizzazione della giornata internazionale della donna;  l’otto marzo. 


Abbiamo deciso di organizzare  per SABATO 7 MARZO - dice Marcello Lo Presti . presidente del Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra – una giornata gratuita della prevenzione del tumore al seno. Penso che l'8 marzo, Festa della Donna, rappresenti  un'occasione importante  per sensibilizzare  una volta di più sulla prevenzione del tumore al seno. Ricordo che in Italia, il 90% delle donne sopravvive a 5 anni dalla diagnosi grazie alla diagnosi precoce, rendendo la prevenzione fondamentale”.  “Le visite  gratuite del 7 marzo abbiamo deciso di farle il sabato per permettere alle donne maggiore afflusso ai nostri ambulatori  – dice Rita Peroni -  saranno effettuate, appunto,  presso la  nostra sede di via Don Corsini, 77  dalle ore 9 alle 14 e saranno effettuate   dal Dott. Mario Valli  senologo di fama,   Direttore Chirurgia Generale del celebre 0spedale  “Maria Vittoria” di Torino - Specializzato in Chirurgia Generale ed in Oncologia Clinica presso lo stesso Ateneo e Direttore del Dipartimento Oncologico degli Ospedali “Maria Vittoria” e Birago di Vische. Conoscere il proprio seno, saperne interpretare i cambiamenti nel corso della vita, saper cogliere, per tempo, eventuali anomalie è il modo migliore per aumentare la coscienza delle donne sul tumore alla mammella e di accrescere la loro consapevolezza sul loro seno. Questo è anche uno dei tanti obiettivi di prevenzione della nostra “Cittadella della salute” che, appunto, ha deciso  di promuovere per il 7  marzo,  una maggiore  sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. E’ infatti  fondamentale che ogni donna si prenda cura di se stessa e si assuma la responsabilità della sua salute. Grazie alle preziose visite che farà il dottor Mario Malli  le donne potranno anche  conoscere meglio le tecniche di autopalpazione e non solo. Mi preme ricordare che questo grande professionista  è stato anche docente incaricato dell’insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in Oncologia  di Torino dal  1982 ed in seguito dell’insegnamento di Chirurgia presso la stessa Scuola. Ha una casistica  operatoria personale di circa diecimila interventi ed è autore di oltre cento sessanta pubblicazioni di carattere chirurgico oncologico”. 


Nella stessa giornata saranno effettuate anche  visite ortopedica dallo specialista dottor Giovanni Pesenti Barili in quanto sensibile è la richiesta. Sabato scorso infatti sono state effettuate fino alle diciotto di sera e considerato l’alto numero di prenotazioni è stato deciso grazie alla disponibilità dello specialista  di farle anche sabato 7. Molte le patologie riscontrate. 
 Considerata la prevedibile e consistente affluenza è obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi telefonando in orario d’ufficio al numero 393 3258925. Per aggiornamenti e ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.crialbianomagra.it  

Nelle foto: il dottor Mario Valli; un gruppo di volontari. Il dott. Giovanni Pesenti Barili; il presidente Marcello Lo Presti


Ubicazione: Via Don Pietro Corsini, 77, 54011 Albiano Magra, Aulla MS, Italia

