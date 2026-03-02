ALBIANO MAGRA: Sabato 7 marzo, Giornata di prevenzione gratuita del tumore al seno.

Sabato 7 marzo giornata di prevenzione del tumore al seno alla Cri di Albiano Magra effettuate dal celebre senologo Dottor Mario Valli
“M’amo, non mamo dunque prevengo. In previsione della Festa Internazionale della donna: "I care", frase simbolo di don Lorenzo Milani, significa "ho a cuore", "mi importa", "mi sta a cuore" ed è scritta sulla parete della scuola di Barbiana; rappresenta l'impegno attivo, la responsabilità verso il prossimo e soprattutto l'opposto del "me ne frego". Il Comitato della Croce Rossa di Albiano, in particolare le donne, la rivolge a tutte le donne e la ripropone in occasione dell’organizzazione della giornata internazionale della donna; l’otto marzo.
Abbiamo deciso di organizzare per SABATO 7 MARZO - dice Marcello Lo Presti . presidente del Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra – una giornata gratuita della prevenzione del tumore al seno. Penso che l'8 marzo, Festa della Donna, rappresenti un'occasione importante per sensibilizzare una volta di più sulla prevenzione del tumore al seno. Ricordo che in Italia, il 90% delle donne sopravvive a 5 anni dalla diagnosi grazie alla diagnosi precoce, rendendo la prevenzione fondamentale”. “Le visite gratuite del 7 marzo abbiamo deciso di farle il sabato per permettere alle donne maggiore afflusso ai nostri ambulatori – dice Rita Peroni - saranno effettuate, appunto, presso la nostra sede di via Don Corsini, 77 dalle ore 9 alle 14 e saranno effettuate dal Dott. Mario Valli senologo di fama, Direttore Chirurgia Generale del celebre 0spedale “Maria Vittoria” di Torino - Specializzato in Chirurgia Generale ed in Oncologia Clinica presso lo stesso Ateneo e Direttore del Dipartimento Oncologico degli Ospedali “Maria Vittoria” e Birago di Vische. Conoscere il proprio seno, saperne interpretare i cambiamenti nel corso della vita, saper cogliere, per tempo, eventuali anomalie è il modo migliore per aumentare la coscienza delle donne sul tumore alla mammella e di accrescere la loro consapevolezza sul loro seno. Questo è anche uno dei tanti obiettivi di prevenzione della nostra “Cittadella della salute” che, appunto, ha deciso di promuovere per il 7 marzo, una maggiore sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. E’ infatti fondamentale che ogni donna si prenda cura di se stessa e si assuma la responsabilità della sua salute. Grazie alle preziose visite che farà il dottor Mario Malli le donne potranno anche conoscere meglio le tecniche di autopalpazione e non solo. Mi preme ricordare che questo grande professionista è stato anche docente incaricato dell’insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in Oncologia di Torino dal 1982 ed in seguito dell’insegnamento di Chirurgia presso la stessa Scuola. Ha una casistica operatoria personale di circa diecimila interventi ed è autore di oltre cento sessanta pubblicazioni di carattere chirurgico oncologico”.
Nella stessa giornata saranno effettuate anche visite ortopedica dallo specialista dottor Giovanni Pesenti Barili in quanto sensibile è la richiesta. Sabato scorso infatti sono state effettuate fino alle diciotto di sera e considerato l’alto numero di prenotazioni è stato deciso grazie alla disponibilità dello specialista di farle anche sabato 7. Molte le patologie riscontrate.
Considerata la prevedibile e consistente affluenza è obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi telefonando in orario d’ufficio al numero 393 3258925. Per aggiornamenti e ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.crialbianomagra.it
Nelle foto: il dottor Mario Valli; un gruppo di volontari. Il dott. Giovanni Pesenti Barili; il presidente Marcello Lo Presti
