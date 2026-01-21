Maxi giornata di prevenzione gratuita alla CRI di Albiano Magra - sabato 31 gennaio.

Maxi giornata di prevenzione gratuita alla CRI di Albiano Magra con diciotto specialisti. Installato un PMA del Corpo Militare della Croce Rossa.
Sabato 31 gennaio, dalle ore 9 alle 14, si terrà una maxi giornata di prevenzione gratuita a valenza nazionale, organizzata dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Albiano Magra, presso la sede di via Don Corsini 77, nell’ampio piazzale e in alcuni locali della struttura.
Considerata la prevedibile e consistente affluenza, è obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi telefonando in orario d’ufficio al numero 0187 415493.
Per aggiornamenti e ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.crialbianomagra.it.
Nel piazzale della sede, grazie alla collaborazione del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa – Centro di Mobilitazione Toscana, verrà installato un moderno Posto Medico Avanzato (PMA). Si tratta di una struttura sanitaria campale mobile, fulcro della catena dei soccorsi in caso di emergenze e catastrofi, capace di operare in piena autonomia grazie a personale e materiali dedicati, alleggerendo il carico sugli ospedali e consentendo di guadagnare tempo prezioso.
All’interno del PMA e nei locali del Comitato, allestiti come ambulatori, saranno effettuati numerosi esami, visite e test di prevenzione, tra cui: elettrocardiogramma, visita cardiologica ed ecocolordoppler dell’aorta addominale per la prevenzione dell’aneurisma; visite neurologiche, andrologiche, reumatologiche, oculistiche e pneumologiche con spirometria consulenze nutrizionali; visite dermatologiche per la prevenzione di melanomi e nei; test dell’udito; visite diabetologiche ed endocrinologiche pediatriche.
Particolarmente interessante sarà anche il test epigenetico non invasivo S-Drive, effettuato tramite un semplice campione di capello, che consente di rilevare la presenza di metalli pesanti e tossine, eventuali carenze di vitamine, minerali, amminoacidi e antiossidanti, nonché indicazioni sugli alimenti da evitare o includere in base alla rilevanza epigenetica del DNA.
L’iniziativa è resa possibile grazie all’impegno di diciotto specialisti, dei militari volontari del Corpo Militare CRI, di un vero e proprio “battaglione” di volontari del Comitato di Albiano Magra e degli infermieri, coordinati dal presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche apuano, dott. Luca Fialdini.
Il coordinamento organizzativo delle giornate di prevenzione è affidato a Rita Peroni.
Una particolare e approfondita anamnesi sarà curata dal prof. dott. Ferruccio Bonino, gastroenterologo ed epatologo di fama internazionale, noto studioso e ricercatore ordinario, autore e coautore di fondamentali ricerche sulle epatiti D, C e B HBeAg negativa, affiancato da una équipe di alto profilo scientifico.
«Siamo soddisfatti di questo inizio della stagione 2026 delle Giornate di prevenzione da me fortemente volute – dichiara Marcello Lo Presti, presidente del Comitato CRI di Albiano Magra – con un maxi evento che gode di importanti patrocini, a partire da quello della Regione, e con la presenza del Corpo Militare. Come ribadito più volte, non vogliamo sostituirci a nessuno, ma offrire un aiuto concreto per rispondere, per quanto possibile, alle crescenti esigenze sanitarie e sociali, soprattutto della popolazione anziana, che in Lunigiana aumenta di anno in anno».
Nella foto: il PMA; il presidente Marcello Lo Presti; un gruppo di volontari del Comitato CRI di Albiano Magra.
ALBERTO RUFFINI.
