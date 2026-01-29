Lo SQUADRONE dei PROFESSIONISTI della CROCE ROSSA di ALBIANO MAGRA.

“Investiamo nella prevenzione, nei professionisti e nel nostro Sistema sanitario nazionale” Lo dice il dott. Luca Fialdini che appoggia con gli infermieri la Giornata di prevenzione gratuita della Cri di Albiano Magra
“Gli infermieri hanno sempre avuto a cuore la salute pubblica, ci sono e ci saranno in futuro per i cittadini,. Siamo al fianco, ogni giorno, delle persone in ospedale, nel territorio, nelle RSA, nonostante la grave carenza di professionisti.^^ Così dice Luca Fialdini Infermiere in Terapia Intensiva, Presidente Ordine professionale degli infermieri – OPI - apuani oltre mille e novecento Massa Carrara e Segretario Opi Toscana che sabato 31 gennaio in occasione della maxi giornata di prevenzione gratuita a valenza nazionale, organizzata dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Albiano Magra, presso la sede di via Don Corsini 77, in alcuni locali della struttura e soprattutto nel piazzale della sede, grazie alla collaborazione del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa – Centro di Mobilitazione Toscana, verrà installato un moderno Posto Medico Avanzato (PMA). L’iniziativa è resa possibile grazie all’impegno di specialisti, dei militari volontari del Corpo Militare CRI, di un vero e proprio “battaglione” di volontari del Comitato di Albiano Magra e degli infermieri, coordinati dal presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche apuano, Luca Fialdini e dalla Consigliera Rebecca Del Re Presente ed operativa la Prof. Dott. Maurizia Brunetto uno dei numeri uno dell’Università: Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa e dell’UOC di Epatologia, Centro di Riferimento della Regione Toscana per le Epatopatie Croniche e il Tumore del Fegato dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. “Gli infermieri hanno sempre avuto a cuore la salute pubblica, ci sono e ci saranno in futuro per i cittadini- continua Luca Fialdini - che appoggia l’evento. I nostri cittadini, i nostri pazienti, hanno bisogno di noi. L’infermieristica è una scienza, la scienza di assistere, basata sui bisogni della persona e della collettività. "Quali sono gli obiettivi di queste giornate per gli infermieri? "Continuiamo ad essere presenti grazie ad una grande squadra di professionisti, come fatto in passato e durante la pandemia, a questi eventi rivolti alla cittadinanza dove l'infermiere è uno dei protagonisti cardine, nella diffusione dei corretti stili di vita e nell'esecuzione di screening gratuiti. L'assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia, alla collettività e la nostra responsabilità consiste nell'assistere, nel curare e nel prendersi cura dei cittadini, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo. L'infermiere è essenziale, in questo momento di riorganizzazione dei servizi a livello territoriale così come nella prevenzione: per questo stiamo lavorando a percorsi accademici specialistici nell'area cure primarie, con possibilità di prescrivere, riconoscendo la casa del cittadino come primo di luogo di cura e prevenzione. Noi infermieri, con i nostri principi e i nostri valori, la nostra professionalità e umanità, saremo sempre dalla parte dei cittadini e in difesa della Salute individuale e collettiva. Sicuramente un grande obiettivo: continuare a rafforzare il legame con associazioni, istituzioni e cittadini. Se trasmettiamo bene questi concetti i cittadini si fideranno, ancora di più, di noi infermieri e del Servizio sanitario nazionale- aggiunge Fialdini”. " La salute è il bene più prezioso che possediamo ? ^^ Certamente. Sembrerebbe una domanda superflua ma non è così certamente – dice – Rebecca Del Re Consigliera dell’Ordine professionale. Investire nella prevenzione oggi significa proteggere il nostro futuro. La presenza degli infermieri nelle comunità, nelle scuole e negli ospedali ci rende punto di riferimento cruciale per sensibilizzare le persone riguardo a stili di vita sani, vaccinazioni, screening e gestione delle malattie croniche. La prevenzione è una responsabilità condivisa, gli infermieri sono e saranno sempre in prima linea per guidare, educare e supportare ogni cittadino nel prendersi cura della propria salute. Insieme possiamo costruire una comunità dove la prevenzione non è solo una scelta, ma uno stile di vita". Dunque una grande giornata dove verranno effettuate: visita cardiologica ecg e ecocolordoppler aorta addominale per prevenzione aneurisma. Pneumologiche con spirometria; oculistiche, dermatologiche; test udito; epigenetica S-drive del capello, ortopediche; nutrizionali; diabetologi che pediatriche; pediatriche, neurologiche prevenzione ictus; reumatologiche, inutile dire ..tutto esaurito. Questa la ^^Squadra degli specialisti: Prof. Dott. Maurizia Brunetto;; Prof. Dott. Ferruccio Bonino: Scienziato epatologo di fama internazionale; autore principale o co autore delle pubblicazioni originali sulle scoperte del virus dell’Epatite: D,C e B –HBEAG negativa. Ordinario di Gastroenterologia. Ricercatore Senior Associato Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pisa; Phd Dott. Ing. Francesco Faita ; Primo Ricercatore Consiglio Nazionale delle Ricerche C.N.R. Fisiologia Clinica – Pisa - Biotecnoscienze & Bioingegneria ;; Dott Vanni Giannotti : Specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Direttore Struttura Complessa di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Centro di Riferimento Regionale per il Melanoma del Melanoma & Skin Cancer Unit Ospedale S.M. Annunziata - Azienda Toscana Centro Firenze; Dott. Gino Volpi Neurologo Direttore Struttura Operativa Complessa Neurologia e Neurofisiopatologia Asl Centro Pistoia-Pescia-San Marcello Pistoiese. Direttore Stroke Unit Neurologia Ospedale San Jacopo e Coordinatore Rete Ictus Azienda USL Toscana Centro. Professore a contratto Università di Firenze. Esperto in · Demenza vascolare · Ictus · Malattie cerebrovascolari · Parkinson · Sclerosi laterale amiotrofica · Sclerosi multipla. Dott. Sonia Toni: g. Direttore SOC Diabetologia e Endocrinologia AOU Meyer IRCCS Esperta nella gestione del Diabete di tipo 1 Tecnologia applicata al diabete Educazione terapeutica Corsi al personale docente Campo scuola Obesità Sindrome metabolica Insulino resistenza Screening del diabete e follow up dei soggetti a rischio ; Dott. Laura Bazzichi: Reumatologa presso l’U.O di Reumatologia dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio Milano. Professionista di fama nazionale; Dott. Maurizio Cecchini Cardiologo: ha diretto reparti di Terapia Intensiva Coronarica e Medicina d’Urgenza. A Pisa è fondatore dell’ambulatorio ^^ l’Officina del cuore^^. .Si occupa principalmente di scompenso cardiaco, ipertensione, aritmia, cardiopatia ischemica, miocardiopatie e cardiologia d’urgenza; Dott. Leonardo Vinci Nicodemi Oculista; Walter Mercadante: ottico; Dott. Giovanni Pesenti Barili: Ortopedico di fama: Dott. Veronica Costi: psicologa e audioprotesista; Dott. Giancarlo Parentini: specialista in Malattie Respiratorie, Medicina Interna, Medicina del Lavoro, Radiologia e Fisiopatologia Respiratoria; Dott.ssa Silvia Molinu: nutrizionista; Giorgio Terziani: esperto di benessere. E' visiting professor in Discipline del benessere presso la Scuola di formazione Saint George –Brescia- e soprattutto il padre di Epinutracell; Dott. Luca Fialdini: Presidente Ordine Professioni Infermieristiche Massa Carrara Infermiere Clinico Terapia Intensiva Adulti Cardiochirurgia presso Ospedale del Cuore Fondazione ^ìG. Monasterio^^ Massa; Dott. Rebecca Del Re Infermiera Terapia Intensiva Ospedale NOA Massa e Consigliera Ordine Professioni Infermieristiche Massa Carrara e, ovviamente uno ^^squadrone^^ di volontari dello stesso Comitato Cri di Albiano Magra coordinati dal presidente Marcello Lo Presti.
Nelle Foto: Dott. Luca Fialdini; Dott, Rebecca Del fre; un gruppo di volontari della Cri di Albiano Magra
da Alberto Ruffini.
Nessun commento:
Posta un commento