ALBIANO MAGRA: UN SUCCESSO LA GIORNATA DI PREVENZIONE ALLA CROCE ROSSA.

Un successo la giornata di prevenzione alla Cri di Albiano Magra oltre 300 tra visite, test ed esami vari. Soddisfazione anche del Corpo militare della Cri.
“Chiamare successo la maxi giornata di prevenzione gratuita di valenza nazionale e non occasione è dire poco. Strapieno di persone che hanno goduto delle nostre gratuite prestazioni giunte anche da province e regioni vicine. Effettuate tra visite e test oltre 300-. Nelle nostre liste figurano 388 persone che per colpa del “tempo tiranno” non hanno potuto ottenere la prenotazione.” Così dice Marcello Lo Presti presidente del Comitato della Croce Rossa di Albiano dove si è tenuto l’evento in ambulatori della sede e soprattutto nel piazzale della sede, grazie alla collaborazione del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa – Centro di Mobilitazione Toscana comandato dal maggiore Pietro Garofalo presente alla giornata assieme al Maresciallo Ordinario Stefano Bianchini dove era stato installato un moderno Posto Medico Avanzato (PMA un vero e proprio “ospedaletto da campo” modernamente attrezzato stante l’alto numero di specialisti tutti volontari, in alcuni locali della struttura e soprattutto. I militari presenti erano una quindicina coordinati dal capitano Fabio Egidio Menicucci mentre i volontari operativi della Cri erano oltre 40 la giornata è iniziata con l’alza bandiera nell’apposito pennone, alla presenza del gruppo militari, volontari e autorità. Enrico Baldassini suonatore di tromba da oltre 50 anni e componente la Filarmonica Albianese ha suonato il silenzio. “Colgo l’occasione per ringraziare i militari ed il loro comandante, i nostri volontari e Rita Peroni che è deputata all’organizzazione anche di questi eventi che si terranno per tutto l’anno esclusi, ovviamente, i mesi estivi. In un solo un mese è riuscita ad organizzare un evento di questo tipo di valenza nazionale con specialisti di grosso spessore. Soddisfatti per la presenza operativa della Prof.ssa Dott. Maurizia Brunetto uno dei numeri uno dell’Università: Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa e dell’UOC di Epatologia, Centro di Riferimento della Regione Toscana per le Epatopatie Croniche e il Tumore del Fegato dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, del Prof. Dott. Ferruccio Bonino: Scienziato epatologo di fama internazionale; autore principale o coautore delle pubblicazioni originali sulle scoperte del virus dell’Epatite: D,C e B –HBEAG negativa.; Phd Dott. Ing. Francesco Faita: Primo Ricercatore Consiglio Nazionale delle Ricerche C.N.R. Fisiologia Clinica – Pisa Dott. Vanni Giannotti : Specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Centro di Riferimento Regionale per il Melanoma & Skin Cancer Unit Ospedale S.M. Annunziata - Azienda Toscana Centro Firenze;; Dott. Gino Volpi Neurologo Direttore Struttura Operativa Complessa Neurologia e Neurofisiopatologia Asl Centro Pistoia-Pescia-San Marcello Pistoiese, Dott. ssa Sonia Toni: g. Direttore SOC Diabetologia e Endocrinologia AOU Meyer IRCCS; Dott.ssa Laura Bazzichi: Reumatologa; Dott. Maurizio Cecchini Cardiologo: Dott. Leonardo Vinci Nicodemi Oculista; Walter Mercadante: ottico; Dott. Giovanni Pesenti Barili: Ortopedico di fama: Dott. Veronica Costi: psicologa e audioprotesista; Dott. Giancarlo Parentini: specialista in Malattie Respiratorie, Medicina Interna, Medicina del Lavoro, Radiologia e Fisiopatologia Respiratoria; Dott.ssa Silvia Molinu: nutrizionista; Giorgio Terziani: esperto di benessere; Dott. Luca Fialdini: Presidente Ordine Professioni Infermieristiche Massa Carrara; Dott. Rebecca Del Re Consigliera Ordine Professioni Infermieristiche Massa Carrara Ringrazio anche i nostri patrocinatori Regione e Meyer in test e chi ci ha dato una mano: Conad megastore Nord Ovest con il suo manager Andrea Musso; Il Gioiello, Cima, La Bottega di Adò, Gros Effequattro F4 dei F.lli Panconi e Vincenzo Ramponi Samsung e la stampa scritta, parlata, on line .
Nelle Foto: militari e volontari Cri; il Pma; volontari all’accettazione; il presidente Lo Presti a sx al centro il maggiore Pietro Garofalo
