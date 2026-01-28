ALBIANO MAGRA: Un metodo rivoluzionario alla giornata di prevenzione di sabato 31.

Metodo rivoluzionario per la ^Prevenzione Personalizzata^.
Lo attuerà il prof. dott. Ferruccio Bonino in occasione della giornata di prevenzione gratuita alla Croce Rossa di Albiano Magra.
La ^^prevenzione personalizzata^^ attraverso un apposito ^^libretto^^ sarà effettuata sabato prossimo 31 Gennaio ad Albiano Magra in occasione della maxi giornata di prevenzione gratuita promossa dal Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra presieduta da Marcello Lo Presti in alcuni locali della struttura e soprattutto nel piazzale della sede, grazie alla collaborazione del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa – Centro di Mobilitazione Toscana, verrà installato un moderno Posto Medico Avanzato PMA dal Prof. Dott. Ferruccio Bonino: Scienziato epatologo di fama internazionale; autore principale o coautore delle pubblicazioni originali sulle scoperte del virus dell’Epatite: D,C e B –HBEAG negativa. Ordinario di Gastroenterologia. Ricercatore Senior Associato Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pisa affiancato dal Phd Dott. Ing. Francesco Faita Primo Ricercatore Consiglio Nazionale delle Ricerche C.N.R. Fisiologia Clinica – Pisa - Biotecno Scienze & Bioingegneria. Con ventennale esperienza in imaging ecografico e studio di biomarcatori vascolari, ha conseguito un dottorato di ricerca in “Automatica, Robotica e Bioingegneria” presso la Scuola Leonardo da Vinci, Università di Pisa. La sua attività di ricerca è principalmente focalizzata sulla ricerca di biomarcatori quantitativi ecografici innovativi ottenuti tramite lo sviluppo di algoritmi avanzati per l’elaborazione delle immagini biomedicali, lo studio e la caratterizzazione di modelli patofisiologici cardiometabolici, l’analisi di modelli cardio-metabolici pre-clinici tramite tecniche di Ultra High Frequency Ultrasound, l’implementazione e l’applicazione in contesti clinici di tecniche di Intelligenza Artificiale.
Vediamo cosa dice il prof. Bonino. ^^I sintomi di una malattia indicano la “rottura” di un equilibrio fisiologico e la cura conseguente, ripartiva risulta meno efficace della cura preventiva che inizia prima dei sintomi della malattia e si basa sull’evidenza di fattori di rischio personali e alterazioni fisiopatologiche che non sono ancora diventate lesioni conclamate. La cura preventiva è anche meno costosa in quanto permette la miglior cura ovvero la cura giusta al momento giusto.^^La medicina odierna consente di prevenire e curare efficacemente molte temibili malattie se diagnosticate tempestivamente in fase asintomatica?. ^^Certamente. Un’adeguata visita preventiva va però corredata da un’accurata anamnesi familiare e personale che non è mai possibile registrare con adeguata precisione al momento della visita medica per mancanza di tempo e perché circostanze molto importanti ai fini della prevenzione richiedono più tempo per essere ricordate. L’anamnesi utile e meditata, che permette al medico di disporre di tutte le indispensabili informazioni va perciò precompilata dall'interessato prima della visita. La registrazione a domicilio della propria storia di salute e malattia permette la tempistica necessaria al ricordo e alla raccolta delle adeguate informazioni anamnestiche familiari che richiedono spesso l’aiuto dei familiari stessi .Sabato 31 Gennaio verranno eseguite visite preventive personalizzate su soggetti che si presenteranno alla visita con l’anamnesi familiare e personale già compilata con calma e accuratezza a domicilio su un’apposita scheda predisposta dal medico. È Anche disponibile e gratuitamente scaricabile dal web sul proprio telefonino (iPhone o Android) l’Applicazione digitale(APP) “Libretto della Salute” che permette di raccogliere e registrare accuratamente l'anamnesi o storia di malattia personale e famigliare in modo standardizzato da un gruppo di esperti (epidemiologi, infermieri, medici e psicologi).La dimostrazione d’uso di tale utile strumento digitale sarà disponibile per gli interessati e condotta dall'Ing. Francesco Faita, ricercatore senior dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR che ha messo a punto l’APP per conto della Fondazione il Sangue (https://www.fondazioneilsangue.com)
Dunque un’anamnesi completa sul proprio telefonino che può essere messa a disposizione del medico al momento della visita ? ^^Infatti è proprio così – precisa il prof. Bonino - permette un’ottimizzazione del programma personalizzato di prevenzione, la cura preventiva e dell’opportuna prioritizzazione degli interventi di prevenzione, diagnosi e cura ottimizzando tempi e costi. Il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) provvede con i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) alla “Prevenzione di Base” (es. vaccinazioni di massa) e alle cure riparative con la diagnosi e cura delle patologie sintomatiche.^^ Professore ma le … cure riparative? ^^L’efficacia della Prevenzione di Base rimane assoluta mentre quella delle cure riparative è diventata relativamente meno efficace perché la medicina moderna offre sempre migliori percorsi di cure preventive di malattie in fase asintomatica mediante l’identificazione di marcatori, predittivi o diagnostici con elevata sensibilità, specificità e accuratezza. Quindi durante le visite la disponibilità di un’anamnesi accuratamente pre-compilata a domicilio può permettere al medico di prescrivere e attuare adeguati programmi preventivi con esami personalizzati sui rischi individuali che consentono di intervenire tempestivamente con cure preventive e precoci.^^ In definitiva il coordinamento tra le diverse categorie di percorsi diagnostico-terapeutici riparativi e preventivi è indispensabile per l’adeguata organizzazione e sostenibilità economica dei sistemi sanitari.? ^^ In effetti è proprio così. Il modello organizzativo di riferimento per un appropriato ed efficiente coordinamento delle cure preventive e riparative è quello proposto da anni dall’industria automobilistica che coniuga sinergicamente in un business efficace e sostenibile i due principali obiettivi di cura: quello riparativo in caso di incidente e quello preventivo mediante i tagliandi periodici individualizzati, guidati dal – conclude il prof. Bonino - “Libretto del Veicolo”.
Nelle foto: il prof. Dott. Ferruccio Bonino, l’ing Francesco Faita; un gruppo di volontari della Cri di Albiano Magra; immagine PMA.
