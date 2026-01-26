ALBIANO MAGRA: alla giornata di prevenzione si parla anche di FIBROMIALGIA - Sabato 31 gennaio.

Troppe le persone colpite da fibromialgia e malattie reumatiche. Sabato giornata di prevenzione su queste patologie.
In occasione della Giornata di prevenzione organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Albiano Magra, sarà possibile accedere a valutazioni reumatologiche, che saranno effettuate dalla Dott.ssa Laura Bazzichi reumatologa dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio e impegnata da anni nella gestione delle patologie reumatologiche complesse.
La specialista svolge attività clinica sia in ambito ospedaliero sia territoriale e si occupa in particolare di fibromialgia e dolore muscolo-scheletrico cronico, integrando ai trattamenti farmacologici anche approcci di terapia del dolore e ossigeno-ozono terapia, all’interno di percorsi di presa in carico multidisciplinare finalizzate all’individuazione precoce di eventuali patologie reumatiche, compresa la fibromialgia, e all’orientamento dei cittadini verso percorsi diagnostici e terapeutici appropriati.
Le visite saranno effettuate presso la sede di via Don Corsini 77.
In particolare nel piazzale della sede, grazie alla collaborazione del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa – Centro di Mobilitazione Toscana, verrà installato un moderno Posto Medico Avanzato (PMA). Si tratta di una struttura sanitaria campale mobile, fulcro della catena dei soccorsi in caso di emergenze e catastrofi, capace di operare in piena autonomia grazie a personale e materiali dedicati, alleggerendo il carico sugli ospedali e consentendo di guadagnare tempo prezioso.
All’interno del PMA e nei locali del Comitato, allestiti come ambulatori, saranno effettuati numerosi esami, visite e test di prevenzione.
^^La fibromialgia – dice la specialista - colpisce prevalentemente il sesso femminile, con un’esordio che si colloca più spesso tra i 30 e i 60 anni. In Italia si stima che circa 2 milioni di persone ne siano affette. Si tratta di una delle patologie reumatologiche più frequenti, al secondo–terzo posto per diffusione, rappresentando il 12–20% delle diagnosi formulate in ambito ambulatoriale reumatologico.^^
Le malattie reumatiche comprendono patologie diverse?
^^certamente. oltre 150 patologie diverse, molto eterogenee per meccanismi patogenetici e manifestazioni cliniche. Possono interessare non solo le articolazioni, ma anche muscoli, tendini, ossa, tessuti connettivi e, in alcuni casi, più organi e apparati, con sintomi variabili che vanno dal dolore e dalla rigidità alla fatica cronica e alla riduzione della funzionalità.^^
Il Registro Italiano per la Fibromialgia cosa è?
^^E’ stato istituito dalla Società Italiana di Reumatologia con il patrocinio del Ministero della Salute, ha già raccolto i dati clinici e clinimetrici di oltre 10.000 pazienti su scala nazionale, contribuendo a migliorare la conoscenza della malattia e a uniformare i percorsi di diagnosi e cura. Oggi la prevenzione nelle malattie reumatiche coincide soprattutto con la diagnosi precoce, Dunque – conclude la Dott.ssa Laura Bazzichi, reumatologa dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio - riconoscere tempestivamente queste condizioni – conclude – consente di avviare trattamenti mirati e personalizzati, migliorando la qualità di vita dei pazienti e riducendo il rischio di disabilità nel tempo».^^
Nelle foto: la dottoressa Laura Bazzichi, un gruppo di volontari cri Albiano, il PMA del Corpo militare della Cri.
Alberto Ruffini.
