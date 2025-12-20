Grande festa alla Croce Rossa di Albiano Magra.

Positivo bilancio della Croce Rossa di Albiano Magra migliaia tra visite, test esami fatti tutti gratuiti; quindici nuovi volontari e tante iniziative di svago e solidarietà.
Grande manifestazione del Comitato della Croce Rossa di Albiano magra in occasione degli auguri di Natale ai volontari, loro famiglie e soci. In apertura dei lavori che si sono tenuti prima nel grande parco della sede e poi, per il convivio, in un noto locale della zona ha presentato i quindici nuovi volontari che vanno ad aggiungersi al grande ^^ esercito ^^ di giovani che operano nel Comitato e che sono: Simona Alexandra Balumet; Vittoria Calzolari: Barbara Casatronovo; Nicola Giannasi; Sabrina Giannini; Adelaide Ilardi; Vittoria Lucignano; Annarita Orefice; Tommaso Pagano; Elda Pacciano; Alberto Cesare Ruffini; Ginevra Santoro; Vincenzo Scolese; Viola Bellanio Viaglianesi; Vittoria Garcia. A questo punto il presidente, affiancato dalla vice Rita Peroni, ha tracciato un breve bilancio consuntivo delle attività svolte nel corso di quest’anno che, ha detto, ^^ sono state numerose e articolate ed hanno riscosso un grande successo confronta in proposito il nostro sito: https://crialbianomagra.it/ ^ . ^^ Un risultato particolarmente significativo è rappresentato dalle nostre Giornate di Prevenzione, non occasionali e completamente gratuite, svolte presso la nostra sede — ormai conosciuta come la Cittadella della Salute — avviate dal settembre 2023. Ad oggi abbiamo realizzato ben 20 giornate durante le quali, tra visite, test ed esami, si contano migliaia e migliaia di prestazioni. Non è mancata purtroppo la scoperta di patologie anche severe, individuate dal nostro sempre più numeroso gruppo di specialisti volontari.^^ Il responsabile del Comitato in merito precisa che: ^^ oggi possiamo contare su un vero e proprio squadrone di professionisti di altissimo livello: tre internisti, un oculista, un ortottico, un nefrologo, un tossicologo, due radiologi, tre farmacisti, tre nutrizionisti, un ortopedico, un fisiatra, un senologo, un chirurgo senologo, un endocrinologo, un endocrinologo pediatrico, un pediatra, un andrologo, uno pneumologo, tre epatologi, tre gastroenterologi, un medico del lavoro, un medico dello sport, due neurologi, un reumatologo, un audiometrista, un angiologo, un dermatologo, oltre ad altri professionisti che hanno chiesto di collaborare gratuitamente con noi. Oltre le viste sono stati inoltre effettuati numerosi test di particolare rilevanza: screening per epatite C, glicemia, spirometrie, colesterolo trigliceridi test visus, esami audiometrici, ecografie TSA alle carotidi, doppler cardiaco, doppler dell’aorta addominale per la prevenzione dell’aneurisma, test del DNA del capello, e altri ancora.^ Ciliegina sulla torta – prosegue Lo Presti – è che lo scorso anno una prestigiosa équipe, coordinata dal celebre prof. Ferruccio Bonino ricercatore e studioso gastroenterologo ed epatologo di fama internazionale insieme alla prof.ssa Maurizia Brunetto, al dott. Gabriele Ricco, al PhD Ing. Francesco Faita e alla dott.ssa Laura De Rosa dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, ha condotto uno screening in Lunigiana sul fegato, al quale abbiamo fornito un contributo significativo. Da tale lavoro è nata una pubblicazione scientifica di livello internazionale dal titolo “Sostenibilità dello screening della popolazione generale per la malattia epatica steatosica: uno studio di prova di concetto”. Chi fosse interessato può consultare il testo integrale al seguente link:
La rivista Healthcare è pubblicata da MDPI, editore di rilevanza internazionale. ^ Passando poi a parlare di altre attività d’istituto il presidente ha precisato: ^^ per quanto riguarda i trasporti sociali e il servizio 118, abbiamo effettuato tantissimi interventi, molti dei quali gratuiti, grazie ai nostri 120 volontari e alla nostra flotta composta da tre pulmini attrezzati anche per persone con disabilità, tre ambulanze, tre Panda, due Doblò anch’essi attrezzati, una Peugeot dedicata principalmente ai trasporti per disabili e altri mezzi di servizio.
Ogni giorno i nostri volontari assistono numerose persone anziane accompagnandole dal medico, in ospedale, in farmacia, aiutandole nella spesa quotidiana e offrendo ascolto a chi spesso chiama non solo per necessità pratiche, ma per il bisogno autentico di parlare con qualcuno. Operativo - ha aggiunto – il nostro gruppo operativo di Protezione Civile dotato, tra le altre attrezzature, di una torre faro mobile e di dispositivi tecnologicamente avanzati oltreché di mezzi attrezzati.^ ^ il battaglione dei volontari non si è fermato qui ma – precisa - . durante i mesi estivi abbiamo proposto numerose iniziative ricreative: tornei di pallavolo, “Panigacci sotto le stelle” con la collaborazione di astrofili che hanno messo a disposizione i loro sofisticati strumenti, effettuate anche con presentazioni di libri, attività ludiche per i bambini e il grande evento Sosia e Friends, spettacolo di arte varia. In questo periodo natalizio sono in corso iniziative rivolte ai più piccoli, tra cui “Babbo Natale arriva in Croce Rossa”: i bambini consegnano la letterina e ricevono un dono. Nel periodo di carnevale, poi, come di consueto, realizzeremo attività a tema per far divertire grandi e piccini, mentre nel mese di maggio celebriamo la tradizionale Festa della Mamma. La terza domenica di novembre è dedicata alle vittime della strada, con iniziative di prevenzione e sensibilizzazione alla guida prudente. In occasione della Settimana della Croce Rossa, evento annuale che culmina l’8 maggio — data di nascita del fondatore Henry Dunant — promuoviamo iniziative volte a diffondere i principi umanitari e l’opera dei nostri volontari. Ricordiamo inoltre la fiaccolata del 22 giugno in memoria della storica Battaglia di Solferino (24 giugno 1859), evento che ispirò a Dunant la fondazione della Croce Rossa, alla quale partecipa quasi tutta la frazione. Ma non ci fermiamo qui: intensa è stata bed è anche l’attività di prevenzione della morte improvvisa tramite l’installazione di defibrillatori — in collaborazione con il Comune e con varie associazioni locali — ad Albiano, nelle altre frazioni e a Podenzana. Ogni anno formiamo numerosi cittadini all’uso corretto di questi strumenti salvavita. Grazie ai nostri istruttori e volontari, anche quest’anno abbiamo svolto incontri nelle scuole elementari e medie del territorio per diffondere i principi della Croce Rossa e le basi del primo soccorso. Grande interesse ha riscosso il Progetto 8–13, sorto nel 2017, programma educativo e ricreativo rivolto ai bambini e ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni, volto a far conoscere i valori umanitari dell’Associazione attraverso attività formative e ludiche, preparando i giovani a diventare volontari a partire dai 14 anni. Infine, non per importanza, la nostra Accademia della Terza Età, giunta al decimo anno, continua a registrare un’ampia partecipazione grazie al ricco programma di lezioni che si svolgono da ottobre a giugno.^^ Riguardo ai patrocini per gli eventi ed iniziative? ^ Di particolare rilievo sono i numerosi patrocini ricevuti da enti prestigiosi, tra cui l’Azienda Ospedaliero-Universitaria IRCCS, la Regione Toscana, la Provincia di Massa-Carrara, la Società della Salute Lunigiana, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Massa-Carrara, AIL Massa Carrara, Officina del Cuore, Cecchini Cuore Pisa, Feder Diabete Regione Lazio, Antenna 3.
Sul nostro sito pubblichiamo regolarmente i comunicati che ci vengono inviati dall’IRCCS, struttura di riferimento internazionale per la cura dei bambini.
Che altro aggiungere? Credo nulla, se non che nel prossimo 2026 intendiamo potenziare ulteriormente tutte queste attività, sempre nell’interesse esclusivo — e totalmente gratuito — della nostra popolazione e delle tante persone che ci raggiungono anche da province e regioni lontane.. Infine ringrazio i nostri volontari senza i quali non si potrebbe fare nulla; tutti i nostri specialisti, i vari mass media locali e nazionali; e i nostri sponsor tra i quali Conad Megastore di Terrarossa, Menarini Diagnostic, Gross Fquattro di Terrarossa; Optomoda; Coris Medica; Diagnostica Srl; Farmacia Dott. Silvestri; Soluzione Udito; Movi Spa Milano; Hisky International e molti altri.^^
Al termine il presidente ha consegnato un’artistica pergamena per la fattiva collaborazione a Barbara Ferrari: presidente della locale Pro loco ^^ Viviamo Albiano^^ ed al prof. Sauro Bonatti Presidente della Filarmonica Albianese oi taglio di due mega torte..:
Nelle foto: La consegna delle pergamene a Ferrari e Bonatti; Le torte; Un gruppo di volontari.
ALBERTO RUFFINI
Nessun commento:
Posta un commento