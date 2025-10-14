STEFANO MARIETTI: Il DIRITTO al voto, dovrebbe essere un DOVERE.

La bellezza di interessarsi della Politica, senza ridurre il tutto a qualunquismi e scorrettezze è la maturità nell'esaminare la situazione post voto.
Di fatto la Sinistra governerà la regione Toscana con questi dati:
Elettori 3.007.061 | Votanti 1.435.329 (47,73%) .
C'è ben poco da Gioire.
Un altro dato significativo è il dato delle schede Nulle pari a 27.673 il che significa che anche questa storia del voto disgiunto crea molta confusione all'interno della cabina elettorale, rendono i nostri cittadini a commettere errori durante la votazione.
Le schede bianche invece meritano il mio rispetto, ovvero 12.014 cittadini che con maturità e consapevolezza di non aver nessuno che li rappresenti hanno scelto ugualmente di esercitare il loro diritto al voto recandosi al seggio. Davvero il mio rispetto contro il qualunquista e il disfattista che accusa quello e quell'altro e poi va al mare, irrispettoso di tutti quegli eroi che hanno permesso con il loro sacrificio il diritto al voto.
Quindi dati alla mano è sempre e comunque una battaglia, un elezione, in cui c'è un vincitore e un vinto, ed è doveroso fare i complimenti al vincitore Eugenio Giani ed i complimenti anche al suo sfidante Alessandro Tomasi.
Come cittadino invito entrambi a riflettere molto sul dato dell'astensione e se posso suggerire un idea, personalmente consiglierei al Governo, al momento Giorgia Meloni , di inserire una legge in cui chi non presenta la tessera elettorale timbrata regolarmente e puntualmente per le elezioni richieste, non possa presentare domanda per concorsi pubblici, statali, forze dell'ordine o carriera politica.
Essere cittadino è un valore ed esso ha dei diritti certamente, ma soprattutto ha dei doveri, verso anche coloro che prima di noi hanno dato sangue e sudore, destra e sinistra nella storia, per donarci la nostra Repubblica Democratica fondata si sul Lavoro ma anche sul DIRITTO E DOVERE AL VOTO.
Grazie
STEFANO MARIETTI
