Giornata gratuita di prevenzione alla CRI di ALBIANO sulle malattie respiratorie e tumori polmonari.

Boom di tumori al polmone. Giornata gratuita di prevenzione alla Cri di Albiano per la prevenzione delle malattie respiratorie e del tumore polmonare
^^I dati dell'Agenzia Regionale di Sanità della Regione Toscana riportano per l’anno 2022, 12.442 ricoveri per tumore al polmone, con un numero di ricoveri nella ASL Nord-Ovest, di 4438, che la pone al primo posto come incidenza percentuale^^ .
Il Tumore al polmone? ^^ E qui ci siamo: è spesso legato al tabagismo, è tra le neoplasie più aggressive e richiede diagnosi precoci per migliorare le prospettive di trattamento Da ultimo, ma non per importanza il Mesotelioma della Pleura che nell’area della bassa Lunigiana ha avuto in passato ed ha ancora una notevole incidenza, correlato all’attività lavorativa che esponeva i lavoratori all’inalazione di fibre di amianto. Ma per restare nell’ambito della nostra Regione importanti i dati che ho riportato in premessa . Di fronte a numeri così allarmanti la prevenzione rimane l’unica possibilità per riuscire ad invertire questa tendenza ^^ precisa il Dr. Parentini che si è distinto come uno dei più giovani Primari Ospedalieri nel campo della Pneumo-Tisiologia ed è stato per molti anni professore a Contratto presso l’Università di Genova e di Pisa. ^^Nella giornata- dice il presidente Marcello Lo Presti - grande importanza sarò dedicata alla prevenzione delle malattie respiratorie in generale e dei tumori del polmone in particolare, mediante colloquio, visita specialistica, rilevazione della pressione arteriosa, esami spirometrici, pulsi-ossimetria, oltre alla misurazione dei parametri vitali. L’evento sarà anche l’occasione per parlare delle malattie respiratorie ad ampio raggio fornendo, se del caso, le indicazioni per diagnosticarle e curarle. ^^ Dottore la pneumologia di che si occupa? Spiega il Dr Parentini ^^ è la branca della medicina che si occupa della salute dell'apparato respiratorio, che è deputato allo scambio dei gas polmonari, fornendo l’ossigeno all’intero organismo ed eliminando l’anidride carbonica. ^^ Quali le principali malattie polmonari? ^^ Queste - come dicevo - rappresentano una delle principali cause di morbilità e mortalità nel mondo. Tra le più comuni troviamo la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), una condizione progressiva che limita il flusso d'aria nei polmoni e porta all’invalidità di questi pazienti. È spesso causata dal fumo di sigaretta o dall'esposizione a inquinanti atmosferici e lavorativi. ^^ Tra i campanelli d'allarme più comuni? ^^ La tosse persistente, il respiro affannoso, il dolore toracico, la produzione di catarro anomala e la perdita di peso inspiegabile. Se questi sintomi si presentano, è importante consultare uno pneumologo per effettuare gli accertamenti necessari. ^^ Quali le strategie per mantenere sani i polmoni? ^^ Smettere di fumare è la misura più efficace per proteggere la salute polmonare e prevenire malattie come la BPCO e il cancro al polmone. Inoltre, è importante evitare l'esposizione a sostanze tossiche e inquinanti, come polveri sottili e agenti chimici presenti in alcuni ambienti di lavoro. L'attività fisica regolare aiuta a mantenere una buona funzionalità respiratoria, Un altro importante strumento sono le vaccinazioni contro l'influenza e lo pneumococco, raccomandate per proteggere dalle infezioni respiratorie le persone più vulnerabili. come anziani e soggetti debilitati. ^^ conclude il dottor Giancarlo Parentini la la cui attività principale è sempre stata focalizzata sulla Pneumologia, un settore che continua a praticare come libero professionista, forte della vasta esperienza maturata durante il servizio ospedaliero svolto prima all’ospedale di Fivizzano che è stato uno dei Centri italiani più importanti nella cura della tubercolosi e a seguito dell'accorpamento dell’ASL Lunigiana con l'ASL di Massa Carrara era stata affidata la direzione della Pneumologia dell’Ospedale di Carrara, nonché il coordinamento e la responsabilità della Pneumologia dell'intera Provincia di Massa e Carrara.
Nelle foto: il dottor Parentini, la sede della Cri di Albiano Magra; un gruppo di volontari della stessa Cri, Il presidente Cri di Albiano Marcello Lo Presti.
Nessun commento:
Posta un commento