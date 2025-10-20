ulivi

BORGO A MOZZANO - Piano di Gioviano, SP2 Lodovica.

lunedì 20 ottobre 2025

Giornata gratuita di prevenzione alla CRI di ALBIANO sulle malattie respiratorie e tumori polmonari.


Boom di tumori al polmone. Giornata gratuita di prevenzione alla Cri di Albiano per la prevenzione delle malattie respiratorie e del tumore polmonare


^^I dati dell'Agenzia Regionale di Sanità della Regione Toscana riportano per l’anno 2022, 12.442 ricoveri per tumore al polmone, con un numero di ricoveri nella ASL Nord-Ovest, di 4438, che la pone al primo posto come incidenza percentuale^^ . 

Così dice Così dice il dottor Giancarlo Parentini, specialista in Malattie Respiratorie, Medicina Interna, Medicina del Lavoro, Radiologia e Fisiopatologia Respiratoria, Lo specialista sarà presente, sabato 25/10/25 con inizio alle ore 9, ad Albiano Magra, in occasione delle Giornata regionale non occasionale  di Prevenzione Gratuita che si terrà presso la sede della  Croce Rossa locale presieduta da Marcello Lo Presti in Via Don Pietro Corsini 77 meglio nota come “Cittadella della Salute”. L’evento ha il suggestivo tema ^^ Contro il fumo dacci un taglio^^, ha prestigiosi patrocini tra i quali quello dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  Data la massiccia affluenza che ogni volta si registra si prega di prenotarsi telefonando in orario d’ufficio al numero. 0187415493.   ^^Le malattie respiratorie rappresentano una delle principali cause di morbilità e mortalità nel mondo – spiega  lo specialista per fare meglio comprendere l’importanza della Giornata di prevenzione-  tra le più comuni troviamo la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), una condizione progressiva che limita il flusso d'aria nei polmoni. È spesso causata dal fumo di sigaretta o dall'esposizione a inquinanti atmosferici e lavorativi. L'asma è un'altra patologia diffusa, che spesso insorge nella prima infanzia, caratterizzata da infiammazione cronica delle vie aeree che porta a episodi ricorrenti di respiro sibilante, dispnea e tosse. Le infezioni polmonari come la polmonite e la tubercolosi colpiscono milioni di persone ogni anno, richiedendo terapie tempestive per evitare complicanze. ^^
Il Tumore al polmone? ^^ E qui ci siamo: è spesso legato al tabagismo, è tra le neoplasie più aggressive e richiede diagnosi precoci per migliorare le prospettive di trattamento  Da ultimo, ma non per importanza il Mesotelioma della Pleura che nell’area della bassa Lunigiana ha avuto in passato ed ha ancora una notevole incidenza, correlato all’attività lavorativa che esponeva i lavoratori all’inalazione di fibre di amianto. Ma per restare nell’ambito della nostra Regione importanti i dati che ho riportato in premessa  .   Di fronte a numeri così allarmanti la prevenzione rimane l’unica possibilità per riuscire ad invertire questa tendenza ^^  precisa il Dr. Parentini che  si è distinto come uno dei più giovani Primari Ospedalieri nel campo della Pneumo-Tisiologia ed è stato per molti anni professore a Contratto presso l’Università di Genova e di Pisa.  ^^Nella giornata- dice il presidente Marcello Lo Presti -  grande importanza sarò dedicata alla prevenzione delle malattie respiratorie in generale e dei tumori del polmone in particolare, mediante colloquio, visita specialistica, rilevazione della pressione arteriosa, esami spirometrici, pulsi-ossimetria, oltre alla misurazione dei parametri vitali.  L’evento sarà anche l’occasione per parlare delle malattie respiratorie ad ampio raggio fornendo, se del caso, le indicazioni per diagnosticarle e curarle. ^^  Dottore la pneumologia di che si occupa?  Spiega  il Dr Parentini ^^ è la branca della medicina che si occupa della salute dell'apparato respiratorio, che è deputato allo scambio dei gas polmonari, fornendo l’ossigeno all’intero organismo ed eliminando l’anidride carbonica. ^^  Quali le principali malattie polmonari?  ^^ Queste  - come dicevo - rappresentano una delle principali cause di morbilità e mortalità nel mondo. Tra le più comuni troviamo la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), una condizione progressiva che limita il flusso d'aria nei polmoni e porta all’invalidità di questi pazienti. È spesso causata dal fumo di sigaretta o dall'esposizione a inquinanti atmosferici e lavorativi. ^^ Tra i campanelli d'allarme più comuni? ^^ La tosse persistente, il respiro affannoso, il dolore toracico, la produzione di catarro anomala e la perdita di peso inspiegabile. Se questi sintomi si presentano, è importante consultare uno pneumologo per effettuare gli accertamenti necessari. ^^ Quali le strategie per mantenere sani i polmoni? ^^ Smettere di fumare è la misura più efficace per proteggere la salute polmonare e prevenire malattie come la BPCO e il cancro al polmone. Inoltre, è importante evitare l'esposizione a sostanze tossiche e inquinanti, come polveri sottili e agenti chimici presenti in alcuni ambienti di lavoro. L'attività fisica regolare aiuta a mantenere una buona funzionalità respiratoria, Un altro importante strumento sono le vaccinazioni contro l'influenza e lo pneumococco, raccomandate per proteggere dalle infezioni respiratorie le persone più vulnerabili. come anziani e soggetti debilitati. ^^  conclude il dottor Giancarlo Parentini la la cui attività principale è sempre stata focalizzata sulla Pneumologia, un settore che continua a praticare come libero professionista, forte della vasta esperienza maturata durante il servizio ospedaliero svolto prima all’ospedale di Fivizzano che è stato uno dei Centri italiani più importanti nella cura della tubercolosi e a seguito dell'accorpamento dell’ASL Lunigiana con l'ASL di Massa Carrara era  stata affidata la direzione della Pneumologia dell’Ospedale di Carrara, nonché il coordinamento e la responsabilità della Pneumologia dell'intera Provincia di Massa e Carrara.


Nelle foto: il dottor Parentini, la sede della Cri di Albiano Magra; un gruppo di volontari della stessa Cri, Il presidente Cri di Albiano Marcello Lo Presti.


Ubicazione: Via Don Pietro Corsini, 77, 54011 Albiano Magra, Aulla MS, Italia

