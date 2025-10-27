ALBIANO MAGRA: Trovate 4 criticità, all'affollatissima giornata di prevenzione gratuita.

Quattro casi necessitanti di ulteriori accertamenti ai polmoni riscontrati nell’affollata Giornata gratuita di prevenzione alla Cri di Albiano Magra in Lunigiana per la prevenzione delle malattie respiratorie e del tumore polmonare.
Quattro casi sono risultati di ulteriori accertamenti ai polmoni. La decisione è stata presa dal dottor Giancarlo Parentini specialista in Malattie Respiratorie, Medicina Interna, Medicina del Lavoro, Radiologia e Fisiopatologia Respiratoria.
Il dottor Parentini ha effettuato ad Albiano Magra nella Giornata regionale non occasionale di prevenzione gratuita che si è tenuta, come di consueto, nella Cittadella della salute sede della Croce Rossa locale ad Albiano Magra in Lunigiana presieduta da Marcello Lo Presti.”.
L’evento dal suggestivo tema ^^ Contro il fumo dacci un taglio^^, ha avuto prestigiosi patrocini tra i quali quello del Meyer , Azienda Ospedaliera Universitaria Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Firenze .
^^Fin dalle 7 del mattino molte le persone che si erano affollate al nostro cancello per effettuare questo delicato ed importante esame, appunto la spirometria oltre alla visita pneumologica peraltro effettuata da un grosso calibro come è a il dr Parentini,^^ così dice Rita Peroni responsabile delle giornate e vice presidente della Cri albianese.
^^Data la notevole affluenza tra un paio di settimane dovremo ripetere questa importante visita. Con l’ occasione desidero ringraziare il dr Parentini ed i numerosi nostri volontari che grazie anche a loro è stata possibile effettuare anche questa giornata molto importante, come le altre e le prossime, per la collettività.^^
^^Giova ricordare che stando ai dati dell'Agenzia Regionale di Sanità della Regione Toscana per l’anno 2022, 12.442 ricoveri per tumore al polmone, con un numero di ricoveri nella ASL Nord-Ovest, di 4438, che la pone al primo posto come incidenza percentuale^^ .
Così ha detto dottor Giancarlo Parentini.
Nelle foto: il dottor Parentini assieme ad un gruppo di volontari, un momento di una visita
ALBERTO RUFFINI.
