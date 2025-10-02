Prevenzione rischio cardiovascolare ed ictus giornata di prevenzione alla Cri di Albiano Magra. Boom di esami, visite e test effettuati in un anno.
Ogni anno, le malattie cardio-cerebrovascolari causano oltre 18,6 milioni di morti nel mondo, e in Italia ben 127.000 donne e 98.000 uomini, per un totale di oltre 220.000 persone, muoiono a causa di infarto del miocardio, scompenso e ictus cerebrale sono la prima causa di ospedalizzazione e di morte.
Il dato fa riflettere: le malattie cardio-cerebrovascolari rappresentano il 34,8% di tutti i decessi, colpiscono più dei tumori, e purtroppo, il numero di persone che ogni anno si ammalano di queste patologie è in costante aumento. Non da meno è l’ictus che, stando a quanto sostiene il prof. Dott Giovanni Orlandi Responsabile Clinico Rete Ictus Regione Toscana. Unità Operativa Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, in Italia rappresenta la terza causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie, ma è la prima causa di disabilità permanente nell’adulto e soprattutto da questa derivano gli elevati costi assistenziali sia sanitari che sociali. In Italia circa 150.000 persone vengono colpite da ictus. Di queste circa 120.000 sono nuovi casi mentre circa 30.000 sono le ricadute che si ripetono ogni anno dopo il primo episodio. La frequenza dell’ictus è correlata all’età, più bassa nei giovani ma raddoppia gradualmente per ogni decade dopo i 60 anni. Il Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra presieduto da Marcello Lo Presti con ben cento sessanta volontari ed oltre mille soci con il progetto europeo PIA – Prevention in Action, svolto dal’1 marzo 2024 a oggi, le Volontarie e i Volontari della Cri assieme agli specialisti volontari sempre del settore hanno eseguito più di 1.500 visite cardiologiche presso la Cittadella della Salute creata all’interno del Comitato ed in totale sono state effettuati dal primo gennaio dello scorso anno ad oggi oltre quattromila tra esami , test e visite tutte gratuite. La Croce Rossa Italiana è da sempre impegnata in attività di sensibilizzazione e prevenzione su questo tipo di patologie in linea con il motto della Giornata 2025, “Don’t miss a beat”.
Dopo la pausa estiva la Cri albianese riprende dunque con “Albiano in salute tutto l’anno” con una mega giornata di prevenzione gratuita sul rischio cardiovascolare ictus, colesterolo ed epatite C a carattere regionale che si terrà sabato 4 ottobre con inizio alle ore 9 e che in poche ore ha registrato il tutto esaurito”. Sappiamo che la giornata del cuore era sabato scorso ma noi abbiamo voluto unire alla prevenzione delle malattie cardiache anche la prevenzione dell’ictus. Nella Giornata effettueremo: ecocolordoppler delle carotidi il TSA; ecg e visita cardiologica; esame della vista, consulto nutrizionale, test udito; test colesterolo ed epatite C. Ovviamente effettueremo: rilievo pressione arteriosa, peso, altezza, circonferenza, pulsossimetria.
”Visite e test saranno effettuati da specialisti ovviamente: Dr. Lorenzo Bertellotti; radiologo, ecografista di fama meglio noto come la “TAC UMANA” per la precisione millimetrica nelle diagnosi specie in quelle più difficili; Dott. Maurizio Cecchini: cardiologo di spessore – Presidente ”Cecchini Cuore onlus” Pisa ed ideatore dell’ “Officina del Cuore”.Dal 2008 ha lavorato presso la Medicina di Urgenza Universitaria di Pisa e nella Scuola di Specializzazione in Medicina di Urgenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Pisa ha tenuto per quasi 40 anni corsi di BLS e BLSD a Medici e Volontari delle Associazioni di Volontariato, ed e’ promotore della diffusione di tali tecniche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nelle fabbriche, nei quartieri.
Nel 2001 ha organizzato e personalmente tenuto una ventina di corsi di rianimazione cardiopolmonare di base alla cittadinanza di Calci (5.500 cittadini) “Programma contro la Morte improvvisa” con il patrocinio del Comune di Calci. Dal Dicembre 2007 ha personalmente installato 556 defibrillatori automatici pubblici, prevalentemente nella provincia di Pisa.
Prof. Dott. Giovanni Orlando studioso e clinico molto famoso facente parte dell’Unità Operativa di Neurologia dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. Il professore è Responsabile Clinico Rete Ictus per la Regione Toscana; Dott. Leonardo Vinci Nicodemi: Oculista in tutte le patologie oculari anche quelle più difficili; Walter Mercadante: Ottico con il suo attrezzatissimo studio a Marina di Massa. Sempre disponibile con tutti ma soprattutto con il volontariato; Dott. Veronica Costi audioprotesista ma anche psicologa; Dott. Silvia Molinu: nutrizionista; Farmacista Dott. Silvestri Vicini alle esigenze degli albianesi ed al volontariato . Presenti ed indispensabili gli infermieri con in testa il Dott. Luca Fialdini: Presidente Ordini Professioni Infermieristiche Massa-Carrara. Infermiere in Terapia Intensiva Adulti Fondazione Toscana Cnr “Gabriele Monasterio” Ospedale del Cuore –
Massa. e Dott. Rebecca Del Re infermiera Terapia intensiva Nuovo Ospedale delle Apuane – Massa- Consigliera Ordini Professioni Infermieristiche Massa-Carrara. Per La sua grande umanità e professionalità è nota meglio come “l’angelo degli ammalati”. Tra i patrocini ,tutti molto importanti, citiamo quello del prestigioso Meyer (AOU Meyer) di Firenze Azienda Ospedaliera Universitaria, Meyer è diventato Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) per la pediatria. Il Meyer è ospedale pediatrico di alta specializzazione e centro di riferimento nazionale per l’elevata complessità pediatrica. Dispone di 250 posti letto multi-specialistici ed è dotato di tutte le specialità mediche e chirurgiche di area pediatrica.
Si caratterizza per le attività di diagnosi, cura e riabilitazione rivolte ai piccoli pazienti sino al raggiungimento della loro maggiore età nel rispetto, comunque, del principio della continuità assistenziale.
E’ retto dal Dott. Paolo Marchese Morello persona di grandissima esperienza in campo sanitario. Dunque non ci resta, ora, che aspettarvi sabato 4 ottobre.
