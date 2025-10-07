ALBIANO MAGRA: un successo enorme la giornata di prevenzione !!!

Folla da stadio alla prima giornata di prevenzione alla Cri di Albiano Magra in Lunigiana . Diverse le patologie riscontrate dai vari specialisti. In un anno effettuati circa 5000 servizi.
Ottimo inizio della prima giornata di prevenzione non occasionale sulla prevenzione del rischio cardio vascolare ed ictus che si è tenuta sabato quattro organizzata dal Comitato della Croce Rossa di Albiano Ma in Lunigiana. Specialisti hanno effettuato gratuitamente approfondite visite: doppler delle carotidi: TSA; ECG e visita cardiologica; visita oculistica; neurologica, nutrizionale, test udito, test colesterolo, e test prevenzione epatite C. Inoltre: peso, altezza, rilievo pressione arteriosa, misura circonferenza, pulsossimetria. Da dire che sempre grazie alla disponibilità degli specialisti sono state accettate 80 visite in più a quelle programmate. ^^ Nessun assente dei molti, molti prenotati ma purtroppo dice il presidente Marcello Lo Presti .In questi giorni abbiamo ricevuto più di 800 telefonate di persone che desideravano partecipare ma purtroppo i tempi sono quelli che sono, comunque abbiamo rassicurato tutti che essendo, appunto, giornate di prevenzione non occasionali grazie alla nostra puntuale comunicazione potranno partecipare in seguito.^^ Le prossime? ^^ queste le date: : 25 ottobre; 15 e 25 novembre; 6 dicembre, poi pausa per le feste di Natale periodo che saremo come di consueto impegnati su più fronti, riprenderemo poi ad anno nuovo fino alla fine di maggio.^^ Gli argomenti? ^^tutti inerenti le esigenze della popolazione così dalle visite ortopediche, alla pneumologia, alle malattie metaboliche diabete in testa, cardio vascolari, della tiroide, renali ed altre non meno importanti.^^ La squadra? ^^ Ottima si tratta di specialisti di spessore tutti volontari. Un grazie agli infermieri che puntualmente ci seguono. Presente anche il dott. Marco Formato Direttore della Società della Salute della Lunigiana,..^^: Per ritornare alla giornata…^^ : Dr. Lorenzo Bertellotti; radiologo, ecografista di fama meglio noto come la “TAC UMANA” per la precisione millimetrica nelle diagnosi specie in quelle più difficili; Dott. Maurizio Cecchini: cardiologo –Presidente ” Cecchini Cuore onlus” Pisa; Prof. Dott. Giovanni Orlandi clinico, fa parte dell’Unità Operativa di Neurologia dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. E’ Responsabile Clinico Rete Ictus per la Regione Toscana; Dott. Leonardo Vinci Nicodemi: Oculista in tutte le patologie oculari anche quelle più difficili; Walter Mercadante: Ottico ;Dott. Veronica Costi audio protesista ma anche psicologa; Dott. Silvia Molinu: nutrizionista; Farmacisti Dott. Roberto e Giovanni Silvestri. Operativa come sempre la Dott. Rebecca Del Re infermiera Terapia intensiva Nuovo Ospedale delle Apuane – Massa- Consigliera Ordini Professioni Infermieristiche Massa-Carrara. Presente anche lo pneumologo Dottor Giancarlo Parentini che il 25 prossimo farà la ^^ Giornata del respiro^^ cioè visite pneumologi oche complete, Il Dott Parentini specialista molto noto è stato uno dei più giovani Primari Ospedalieri in Pneumotisiologia. Ha iniziato l’attività come Aiuto Pneumologo alla Spezia e successivamente come Primario in Provincia di Massa e Carrara. Attualmente è Primario del Reparto di Medicina presso la Casa di cura Alma Mater della Spezia. È stato Professore a Contratto sia presso l’Università degli Studi di Genova e sia presso l’Università degli Studi di Pisa ed ha conseguito la Specialità in Tisiologia, Fisiopatologia Respiratoria, Medicina Interna, Medicina del lavoro e Radiologia. L’attività principale del dottor Parentini è sempre stata quella Pneumologica che continua attualmente come attività libero professionale, sulla scorta della lunga esperienza maturata in Ospedale. Tra i patrocini ,tutti molto importanti, citiamo quello del prestigioso Meyer (AOU Meyer) di Firenze Azienda Ospedaliera Universitaria, Meyer è diventato Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) per la pediatria. Mi preme aggiungere che stiamo intensificando anche i trasporti sociali, molti e dico molti a titolo gratuito e non si tratta di viaggetti di pochi chilometri ma abbiamo portato persone a Roma, Torino, Napoli, Firenze ed in altre città. Lo scorso anno abbiamo effettuato 4000 servizi ai quali vanno aggiunti i 700 del servizio del 118 totale 4700. Tutto questo è possibile grazie al nostro battaglione di volontari che ringrazio anche per l’impegno che mettono in queste giornate, oltre alle molteplici attività in programma tipo le lezioni nelle scuole, l’accademia della terza età che inizierà tra pochi giorni , i servizi alla collettività specie anziana e le altre attività che gratuitamente ci vengono richieste dalle varie associazioni. Concludo - termina il presidente - ringraziando tutti per il grande lavoro che anche stamani abbiamo fatto gratuitamente per la collettività.^^
Nella foto volontari e specialisti il dottor Giancarlo Parentini, il dottor Leonardo Nicodemi, il dottor Marco Formato
ALBERTO RUFFINI
