ALBIANO MAGRA: Grande successo della giornata di prevenzione e della festa della Croce Rossa .

Seicento quaranta sono state tra le visite, test, esami vari, ecografie che sono state effettuate ad Albiano Magra in occasione della giornata di prevenzione gratuita organizzata dalla locale Croce Rossa presieduta da Marcello Lo Presti nei locali della sede di via Don Corsini .
La giornata di prevenzione si è tenuta in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa . Tante visite e test grazie ad un vero e proprio ^battaglione^ di specialisti: Prof. Dott. Ferruccio Bonino: epatologo, gastroenterologo Ricercatore Senior Associato dell'Istituto di Biostrutture e Bioimmagine del CNR. I contributi scientifici più significativi da lui dati a livello mondiale includono l’identificazione dei tre principali virus epatitici: Virus dell’Epatite B HBeAg Difettivo, Virus dell’Epatite C e Virus dell’Epatite Delta.
È stato autore principale, senior o co-autore dei dieci principali lavori che hanno riportato queste scoperte.
Prof. Dott. Giovanni Orlandi Specialista in Neurologia. Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale .Struttura Operativa Complessa Neurologia e Neurofisiopatologia AOUP Pisa. Responsabile Rete Ictus Regione Toscana – Esperto in Malattie Cerebrovascolari e in Neurosonologia; Dott. Lorenzo Bertollotti ecografista, radiologo una vera e propria ^^Tac umana^^ per la precisione nelle diagnosi; Dott. Giancarlo Parentini: pneumologo, radiologo, internista; Dott. Bruno Bianchi: Andrologo, Endocrinologo; Dott. Stefano Tatini: Angiologia, Internista, Linfedema; Dott. Sonia Toni; Diabetologa, Dott. Silvia Molinu: nutrizionista; Dott. Maurizio Cecchini cardiologo; dott. Veronica Costi: psicologa, audiologa. Dott. Rebecca Del Re infermiera terapia intensiva in rappresentanza dell’Ordine delle professioni infermieristiche apuane .
Tanti esami, test e visite perché ogni specialista era in possesso di diverse specializzazioni. Il giorno precedente la Giornata di prevenzione nel grande parco della sede si è tenuta la festa presente il sindaco avv, Roberto Valettini, il vice e la presidente del Consiglio comunale di Aulla, il sindaco di Licciana Nardi Renzo Martelloni oltre ad una gran folla presente così come delegazioni di Associazioni del comprensorio:
Pubblica Assistenza di Fivizzano; Protezione civile di Villafranca, Podenzana, della Croce Rossa di La Spezia, Massa, Levanto,. della Pro Loco di Albiano, della locale banda musicale. Applaudito il Coro della Cri albianese diretto dal maestro Andrea Barani che si è esibito; gli industriali; ing, Mario Del Rio: Federico Peroni amministratore Lunicoffee , Il maresciallo dei Carabinieri di Albiano: Lorenzo Deboli ed altri e, ovviamente, volontari, loro familiari ed il nutrito gruppo di ragazzini Cri del progetto: ^^8-I3^^ è un percorso educativo e ludico rivolto a bambini e adolescenti di età compresa tra 8 e 13 anni, finalizzato ad avvicinarli al mondo del volontariato, ai valori umanitari e alla cittadinanza attiva attraverso laboratori e attività strutturate discenti e loro insegnanti della nutrita Università della terza età da anni in attività grazie a Rita Peroni istitutrice anche del gruppo ^^8-I3^^ dal duemiladiciassette. Tutti questi hanno ricevuto attestati.
Il sindaco in apertura della giornata ha ringraziato l’associazione per quello che fa e per le giornate di prevenzione che sono sempre più numerose e frequentatissime.
E’ stato poi consegnato un attestato con tanto di medaglia giunto dalla sede centrale della Croce Rossa albianese a Rita Peroni per gli interrotti anni di attività di difficile ed impegnativo lavorio volontari e di direzione, è stata infatti fino allo scorso anno Presidente del Comitato oggi ne è vice.
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Nella foto. .Gruppo volontari. Gruppo discenti ed insegnanti accademia terza età; Diploma consegnato a Rita Peroni; gruppo ragazzini otto-tredici con sindaco e volontari.
Alberto Ruffini.
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