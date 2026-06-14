Prevenzione gratuita a Km zero della Croce Rossa di Albiano in Lunigiana. Si inizia da Licciana Nardi.

Inizia la prevenzione gratuita a Km zero della Croce Rossa di Albiano nelle frazioni della Lunigiana. Si inizia da Licciana Nardi.
La Croce Rossa Italiana – Comitato di Albiano Magra porta la prevenzione sanitaria gratuita direttamente nelle frazioni della Lunigiana. Si tratta di una serie di iniziative a carattere territoriale dedicate alla salute dei cittadini.
«Iniziamo con la prevenzione delle patologie dell'apparato respiratorio attraverso visite specialistiche e spirometrie gratuite» – annuncia Marcello Lo Presti, Presidente del Comitato CRI di Albiano Magra. Secondo i dati ufficiali, in Toscana le malattie dell'apparato respiratorio rappresentano una delle principali cause di mortalità, incidendo per circa il 7% sul totale dei decessi. Sebbene negli ultimi anni si registri un progressivo calo, queste patologie continuano a occupare il terzo posto dopo le malattie cardiovascolari e i tumori. Il primo appuntamento si svolgerà sabato 20 giugno a Licciana Nardi, in Piazza del Municipio n. 1, dalle ore 9.00 alle ore 13.30. Le visite sono esclusivamente per i residenti nel Comune e frazioni di Licciana Nardi. Abbiamo scelto di iniziare da Licciana Nardi anche grazie alla disponibilità dell'Amministrazione Comunale e del Sindaco, che hanno messo a disposizione spazi e locali per consentirci di installare il nostro ambulatorio mobile, dotato di moderne apparecchiature diagnostiche» – prosegue Lo Presti.
Alla domanda sul perché della scelta di Licciana Nardi, il Presidente spiega: «Si tratta di un Comune caratterizzato da numerose frazioni e da un territorio molto esteso, che si sviluppa lungo la vallata del Taverone, affluente del Magra, nel cuore della Lunigiana storica. Proprio la conformazione del territorio e la presenza di molte comunità sparse ci hanno convinto a partire da qui, per portare la prevenzione il più vicino possibile ai cittadini.»
Nel corso della mattinata saranno effettuate visite pneumologiche e spirometrie, esami fondamentali per la diagnosi precoce di numerose patologie respiratorie.
Le prestazioni saranno eseguite dal Dottor Giancarlo Parentini, specialista in Malattie Respiratorie, Fisiologia e Fisiopatologia Respiratoria, Medicina Interna, Medicina del Lavoro e Radiologia.
«La sua attività principale è la Pneumologia e rappresenta una delle figure professionali più autorevoli del settore. Siamo orgogliosi di poter contare sulla sua collaborazione all'interno del nostro progetto di prevenzione» – sottolinea il Presidente.
L'iniziativa non si limiterà alla sola sede di Licciana Nardi.
«Non ci fermeremo alla Cittadella della Salute. Abbiamo ricevuto numerose richieste dai residenti delle varie frazioni e per questo porteremo le attività di prevenzione anche nelle comunità più periferiche.»
Un progetto che potrebbe rappresentare un'esperienza unica sul territorio.
«Non sappiamo se sia una novità assoluta, ma certamente desideriamo offrire un contributo concreto alla prevenzione sanitaria. Non intendiamo sostituirci a nessuno né invadere competenze altrui; vogliamo semplicemente mettere a disposizione dei cittadini visite gratuite e professionisti di elevato livello, come il Dottor Parentini, contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione.»
Considerata la prevedibile affluenza, è consigliata la prenotazione telefonica, in orario d'ufficio, al numero 393 325 8925.
Per informazioni e aggiornamenti sulle prossime iniziative è possibile consultare il sito ufficiale della Croce Rossa Italiana – Comitato di Albiano Magra:
Nelle foto: Il dr Giancarlo Parentini, Marcello Lo Presti, Presidente della Croce Rossa di Albiano Magra; un gruppo di volontari del Comitato; una veduta del Comune di Licciana Nardi.
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