LICCIANA NARDI: Un grande successo la giornata di prevenzione sanitaria.

Grande successo della giornata di prevenzione gratuita a Km zero della Croce Rossa di Albiano Magra a Licciana Nardi. Il Sindaco alla Cri ''Ritornate, sono eventi importantissimi''.
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Duecento sono stati tra interventi, test e visite che sono stati fatti a Licciana Nardi in occasione dell’annunciata giornata di prevenzione gratuita promossa dal Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra presieduto da Marcello Lo Presti.
L’evento era sulla prevenzione delle malattie polmonari: in pista lo specialista dottor Giancarlo Parentini pneumologo di fama con ben sette specializzazioni e notissimo non solo a Massa Carrara e soprattutto in Lunigiana.
Questa è la prima iniziativa delle visite nelle periferie che fa parte di un progetto approntato da Lo Presti obiettivo condiviso, come riferito, ed applaudito dal presidente nazionale della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro che ringrazia il presidente Lo Presti dicendo che la Cri a livello Nazionale ci tiene a queste iniziative. ^^Come amministrazione comunale – dice il sindaco Renzo Martelloni siamo stati soddisfatti di questa giornata di prevenzione che ha registrato una partecipazione incredibile, un ringraziamento dunque alla Croce Rossa di Albiano Magra, al suo Presidente, ai suoi volontari e a chi ha contribuito e contribuisce a mettere in piedi iniziative di questo spessore, di alta specializzazione, non facili ed a titolo gratuito. Giornate di questo tipo ne abbiamo bisogno e tante dico le chiamate di cittadini specialmente delle frazioni che mi invitano a chiedere con forza alla Cri di ripetere questo tipo di visita ed altre, invito che rivolgo, appunto, al presidente della Cri che mi auspico lo accolga^^.
^Sì Siamo soddisfatti – dice il presidente Marcello Lo Presti – dell’esito di questa prima giornata di prevenzione nelle periferie. Inizio a Licciana. Un grazie al sindaco Renzo Martelloni, ai suoi collaboratori ed alla Croce Verde per la squisita accoglienza ed organizzazione che abbiamo avuto. Un ringraziamento al dottor Giancarlo Parentini ed ai nostri volontari preziosissimi come sempre^^.
Sabato sera ad Albiano la Croce Rossa ha tenuto la tradizionale fiaccolata per le vie del paese in ricordo “ di Solferino”, la storica Battaglia di Solferino e San Martino, combattuta il 24 giugno 1859: sui libri di storia sicuramente l’abbiamo letta, forse qualcuno di noi è anche riuscito a studiarla, ma ai tempi dei libri di storia, non ci siamo mai resi conto dell’importanza di una battaglia che sembrava come tante altre. Ebbene, Henry ha raccontato, nei dettagli, il campo di battaglia, i luoghi teatro di quelle tragedie, accompagnandoci tra i soldati morenti, feriti o mutilati, quasi come fossimo con lui e lo accompagnassimo. Da qui è nata la Croce Rossa.
Nelle foto: Il dr Giancarlo Parentini, Marcello Lo Presti, Presidente della Croce Rossa di Albiano Magra; un gruppo di volontari del Comitato ed il sindaco Martelloni
Alberto Ruffini
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