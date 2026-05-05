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BORGO A MOZZANO - Piano di Gioviano, SP2 Lodovica.

LETTORI SINGOLI

martedì 5 maggio 2026

Per il 2xMille a NOI MODERATI sulla dichiarazione dei redditi, scrivete E50.

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Caro amico, 

Ogni giorno parliamo di partecipazione, impegno e di guardare avanti.

 

Esiste un modo semplice, reale e gratuito per supportare le tue convinzioni:

destinare il 2×1000 del tuo IRPEF.


 

Il 2×1000 NON è una tassa aggiuntiva. È una frazione delle tue tasse che lo stato ti consente di destinare a un ente a tua scelta per riflettere i tuoi valori.

 

Basta una firma e includere il codice E50 nella tua dichiarazione dei redditi per rinvigorire un progetto politico incentrato su: comunità, famiglie, lavoro e impegno democratico. 

 

È un gesto piccolo. Ma nel complesso diventa una risorsa fondamentale per costruire iniziative, stabilire una presenza genuina e offrire proposte concrete per il paese.

 

 


Quando compili il tuo 730, Unico o Certificazione Unica, basta: firmare nella sezione dedicata al 2×1000 scrivere il codice E50 Non spendi nulla, ma farai la differenza. 

 

Farlo, e parlarne con i tuoi familiari e amici. La partecipazione di tutti è ciò che rende forte una comunità. 

 

Il presidente

Maurizio Lupi


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Ubicazione: Piazza Augusto Imperatore, 3, 00186 Roma RM, Italia

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