Per il 2xMille a NOI MODERATI sulla dichiarazione dei redditi, scrivete E50.

Caro amico,
Ogni giorno parliamo di partecipazione, impegno e di guardare avanti.
Esiste un modo semplice, reale e gratuito per supportare le tue convinzioni:
destinare il 2×1000 del tuo IRPEF.
Il 2×1000 NON è una tassa aggiuntiva. È una frazione delle tue tasse che lo stato ti consente di destinare a un ente a tua scelta per riflettere i tuoi valori.
Basta una firma e includere il codice E50 nella tua dichiarazione dei redditi per rinvigorire un progetto politico incentrato su: comunità, famiglie, lavoro e impegno democratico.
È un gesto piccolo. Ma nel complesso diventa una risorsa fondamentale per costruire iniziative, stabilire una presenza genuina e offrire proposte concrete per il paese.
Quando compili il tuo 730, Unico o Certificazione Unica, basta: firmare nella sezione dedicata al 2×1000 scrivere il codice E50 Non spendi nulla, ma farai la differenza.
Farlo, e parlarne con i tuoi familiari e amici. La partecipazione di tutti è ciò che rende forte una comunità.
Il presidente
Maurizio Lupi
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