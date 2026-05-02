ALBIANO MAGRA: 9 maggio Giornata gratuita di prevenzione, ore 9 - 14 .

In occasione della Giornata della Croce Rossa una giornata di festeggiamenti ed una mega giornata di prevenzione gratuita.
Una mega giornata di prevenzione gratuita si terrà sabato 9 maggio ad Albiano Magra dalle 9 alle 14 nella “Cittadella della salute” cioè nella sede della Cri in via Don Pietro Corsini 77 ad Albiano Magra Data la prevedibile affluenza importante effettuare la prenotazione telefonando in orario d’ufficio a 393 3258925 –
L’iniziativa di prevenzione – dice il presidente Marcello Lo Presti – segue le altre che si sono tenute dall’inizio dell’anno ma questa ha un significato particolare: l'8 maggio è la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, un momento di festa dedicato ai 17 milioni di volontari in tutto il mondo, 150 mila in Italia, presenti ovunque, tutti i giorni, 24 ore su 24, per aiutare chi soffre.
La festività cade il giorno della nascita di Henry Dunant, fondatore dell'Associazione. “Il presidente aggiunge”. Prima di illustrare la mega giornata del 9, mi preme dire che sabato 8 nella nostra sede effettueremo alle 16,30 alzabandiera; subito dopo saluti ed esibizione del Coro della Croce Rossa; alle 17,15 consegna attestati ai nuovi volontari e attestati di frequenza ai discenti dell’ Accademia Popolare e subito dopo festeggiamenti. Aggiungo che la nostra bandiera sarà affissa fuori dai Comuni di: Aulla, Villafranca, Pontremoli, Podenzana, Licciana Nardi, comuni di competenza territoriale di questo Comitato.
Perché la giornata di prevenzione la effettuiamo il 9 cioè sabato? per permettere – spiega il presidente - di partecipare soprattutto a chi lavora. Sabato 9 saranno effettuati: ecg e consulto: cardiologico; andrologico ed endocrinologico: tiroide ed anche ecografia tiroidea; consulto nutrizionale, pneumologico e spirometria, test udito, consulto neurologico diabetologico, angiologico; test epigenetico DNA non invasivo di alto spessore ma soprattutto verrà effettuata visita medica preventiva personalizzata. Consulti effettuati da specialisti peraltro in possesso più di una specializzazione.
Presenti anche gli infermieri dell’Ordine delle professioni infermieristiche apuane con in testa la dott. Rebecca Del Re e coordinati dal dottor Luca Fialdini.
Di che cosa si tratta questa visita lo spiega il prof. dott. Ferruccio Bonino che la effettuerà, epatologo di fama internazionale, autore principale o coautore delle pubblicazioni originali sulle scoperte del virus dell’Epatite: D,C e B –HBEAG negativa. Ordinario di Gastroenterologia. Ricercatore Senior Associato, Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pisa: Presente anche la Prof. Dott. Maurizia Brunetto: Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa e dell’UOC di Epatologia, Centro di Riferimento della Regione Toscana per le Epatopatie Croniche e il Tumore del Fegato dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.
Una vera autorità in materia. Le ecografie invece saranno effettuate dal dr. Lorenzo Bertellotti: una vera e propria “Tac umana” per la precisione millimetrica nelle diagnosi. Dunque: Il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - spiega il prof Ferruccio Bonino - provvede con i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) alla prevenzione primaria (es. vaccinazioni di massa) e alle cure riparative con la diagnosi e cura delle patologie sintomatiche. L’efficacia della Prevenzione di Base rimane assoluta mentre quella delle cure riparative è diventata relativamente sempre meno efficace perché la medicina moderna è sempre più in grado di offrire migliori percorsi di cura in caso di diagnosi precoce quando le sono ancora in fase asintomatica mediante l’identificazione di marcatori, predittivi o diagnostici con elevata sensibilità, specificità e accuratezza. Infatti, i sintomi di una malattia indicano già la “rottura” di un equilibrio fisiologico e la cura ripartiva conseguente, risulta sempre meno efficace della cura preventiva che inizia prima dei sintomi della malattia e si basa sull’evidenza dei fattori di rischio personali e delle alterazioni fisiopatologiche iniziali che diventino lesioni conclamate.
Quindi la visita preventiva mirata alla diagnosi precoce va personalizzata e cioè corredata da un’accurata anamnesi familiare e personale che però non è mai possibile registrare con adeguata precisione al momento della visita medica per mancanza di tempo e soprattutto perché circostanze molto importanti ai fini della prevenzione richiedono tempo per essere ricordate.
Il professore aggiunge: “sabato 9 Maggio verranno eseguite visite preventive personalizzate su soggetti che si presenteranno alla visita possibilmente con l’anamnesi familiare e personale già compilata con calma e accuratezza a domicilio su un’apposita scheda predisposta e scaricabile dal Sito del CRI di Albiano Magra.”
Alberto Ruffini.
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