Cordoglio a Massa & Pistoia per il decesso prematuro ed improvviso del Dottor Alessandro Scarafuggi

Sanità in lutto a Massa, Carrara, Lunigiana e nel pistoiese per l’improvvisa scomparsa del dottor Alessandro Scarafuggi 73 anni, ex Direttore sanitario dell’Asl Massa e Carrara, poi di Pistoia e per anni direttore sanitario dell’Asl di Empoli. Il decesso è avvenuto improvvisamente nella sua abitazione di Lastra a Signa alle ore 20 di lunedì . Il dottor Scarafuggi era giunto a Massa il 27 ottobre del 2002 in sostituzione del dottor Pietro Giorgio Magnani da noi è rimasto fino alla fine di febbraio del 2007 per passare all’Asl di Pistoia. Fu chiamato dalla Regione a Pistoia per le precarie condizioni di salute del Direttore Generale di quel posto. Tanti i primariati da lui espletati a Massa Carrara:
- OCULISTICA,
- RADIOLOGIA;
- ORTOPEDIA;
- UROLOGIA;
- ONCOLOGIA;
- MEDICINA GENERALE (STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MASSA);
- LABORATORIO ANALISI;
- DERMATOLOGIA;
- CARDIOCHIRURGIA ADULTI – OPA;
- CARDIOCHIRURGIA INFANTILE - OPA;
- CHIRURGIA (STABILIMENTI OSPEDALIERI DELLA LUNIGIANA);
- CARDIOLOGIA ADULTI – OPA;
- CARDIOLOGIA PEDIATRICA (OPA);
- PSICOLOGIA;
- RADIOLOGIA (OPA)
- ANESTESIA E RIANIMAZIONE (OPA).
L’Opa non era ancora Fondazione ma era sotto l’egida Asl. Da considerare che l’individuazione delle responsabilità nell’OPA rappresentavano allora un elemento indispensabile per il consolidamento dell’esperienza C.N.R. e per la realizzazione della Fondazione “Monasterio” . Diversi anche gli incarichi in attesa dell’espletamento dei concorsi : Pneumologia, Anatomia Patologica, Chirurgia Vascolare, Emergenza Territoriale oltre all’istituzione di alcuni settori Diabetologia, Reumatologia, Cure palliative. Sul versante delle apparecchiature e delle strutture furono investiti diversi milioni di euro spesi per le ristrutturazioni degli ospedali e delle sedi territoriali e per l’acquisto di apparecchiature diagnostiche d’avanguardia. Ricordiamo per tutte Risonanza Magnetica Articolare, Angiografo Digitale, Tac 64 slice, Ecografi multidimensionali etc.
Oltre alle importanti ristrutturazioni già portate a compimento negli ultimi due anni (Cardiologia UTIC, Oncologia, Day Hospital oncologia, Endoscopia digestiva, Chirurgia uomini, Chirurgia vascolare, Dialisi) fu realizzato a Carrara il nuovo reparto di Neurologia ed altro..
Organizzazione dell’ Hospice realizzato in partnership con la Fondazione Don Gnocchi presso la Casa Ascoli..
E nell’ospedale di Massa?
Adeguamento strutturale U.O. Malattie Infettive; Ristrutturazione completa U.O. Rianimazione ;Ristrutturazione completa SPDC ;Adeguamento strutturale U.O. Medicina Uomini; Adeguamento Dialisi; Attivazione Day Surgery ; Adeguamento Astanteria; Ristrutturazione e potenziamento Pronto Soccorso; Realizzazione spazio dedicato alla U.O. Radiodiagnostica all'ingresso con spostamento della sede della Banca; Ristrutturazione blocco operatorio (ortopedia e chirurgia) e percorsi di accesso
Per non parlare poi dell’apertura del Dipartimento materno infantile all’Opa attesa di oltre sessanta anni. Così DEGENZA OSTETRICIA COMPOSTA DA: 24 p . posti letto - tutte camere a due letti; 4 pl per infettivi; 4 pl sub intensivi.
NIDO: 22 culle con servizi annessi lattario, prelievo latte, allattamento e aree di servizio DEGENZA GINECOLOGIA COMPOSTA DA: 22 pl: 4 pl per infettivi; 4 pl sub intensivi DEGENZA PEDIATRICA COMPOSTA DA:
22 pl; 4 pl per infettivi ASSISTENZA NEONATALE DI 2° LIVELLO: ubicata in adiacenza al reparto operatorio e sale parto e travaglio con: due aree di assistenza, per 62 incubatrici, BLOCCO OPERATORIO: 2 sale operatorie. SETTORE PARTO E TRAVAGLIO: 2 sale parto di cui attrezzata per parto in acqua e una utilizzabile come sala di emergenza dotate di isola neonatale.
4 sale travaglio utilizzabili anche per il parto perché dotate di isola neonatale
DAY HOSPITAL DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA; AMBULATORI.
Dal 2020 il dottor Scarafuggi era Direttore Sanitario a Pistoia di una grossa struttura Agrabah, associazione genitori per l’autismo.
Il dottor Scarafuggi lascia la moglie dottoressa Annalisa medico di famiglia i figli Dott. Giovanni e Anna a cui giungano le nostro più sentite condoglianze.
Alberto Ruffini
