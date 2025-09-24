ALBIANO MAGRA: TORNANO LE GIORNATE DI PREVENZIONE della CROCE ROSSA da SABATO 4 OTTOBRE.

La Cri di Albiano inizia con le giornate gratuite di prevenzione non occasionali e con maxi giornata sul rischio cardiovascolare e prevenzione ictus. Di carattere regionale Patrocinio Meyer. Lo scorso anno migliaia tra esami, visite e test vari.
L’avevamo detto e non promesso. Dopo la pausa estiva ritorna Albiano in salute tutto l’anno con una mega giornata di prevenzione gratuita sul rischio cardiovascolare ictus e colesterolo a carattere regionale.
Si terrà, come sempre, nei locali della nostra sede in Via Don Pietro Corsini 77 ad Albiano Magra, meglio nota come “ Città della Salute" sabato 4 ottobre con inizio alle ore 9.
Così dice il presidente del Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra Marcello Lo Presti che guida uno “squadrone” di oltre centoventi volontari. La giornata non è occasionale altre, infatti, si terranno tutti i mesi e sempre gratuite. Il presidente aggiunge “L’evento segue quelli fatti dall’inizio di quest’anno che hanno avuto un sensibile successo. Le giornate effettuate gli scorsi anni, hanno registrato alcune migliaia di esami, test e visite. Se si continua così anche quest’anno faremo il bis anzi supereremo i dati degli scorsi anni. Le nostre giornate peraltro sono perfettamente in linea con una recente legge regionale fortemente auspicata anche da noi. Si tratta della legge varata dalla Regione il 21 agosto scorso le morti cardiache improvvise nei giovani è la n.53. Questo provvedimento, la prima legge italiana del genere, istituisce un programma integrato di prevenzione che include screening cardiologici nelle scuole superiori, corsi di rianimazione cardiopolmonare (RCP) per studenti e personale scolastico, l'installazione capillare di defibrillatori accessibili tramite app e la creazione di un Registro regionale per raccogliere dati sulla morte cardiaca improvvisa.
Tutte cose che noi da parecchi anni stiamo facendo e che continuiamo a fare non in modo episodico proprio come quella del 4 ottobre, dove grazie alla squadra di ben quaranta specialisti volontari effettueremo: doppler delle carotidi: TSA; ECG e visita cardiologica; visita oculistica; neurologica, nutrizionale, test udito, test colesterolo, e test prevenzione epatite C. Inoltre sarà effettuato: peso, altezza, rilievo pressione arteriosa, misura circonferenza, pulsossimetria. Da dire che da anni formiamo volontari e popolazione sull’uso del defibrillatore ed assieme ad Associazioni e Comune abbiamo installato ad Albiano ed in varie frazioni, appunto, questo importante strumento salvavita.
Alla Giornata del quattro, come sempre, prevediamo anche la presenza di persone residenti in diverse province alcune anche fuori regione per questo importante telefonare in orario d’ufficio dal lunedì al sabato al n. 0187 415493 per le prenotazioni.
Durante il periodo estivo che avete fatto?
“Debbo dire che terminate a giugno le giornate di prevenzione data la pausa estiva nei mesi luglio agosto abbiamo avuto un’estate di…. fuoco dunque con tante, tante attività che ci hanno fatto registrare una miriade di partecipanti giunti soprattutto anche da diverse province, manifestazioni che abbiamo fatto sempre in sinergia con le associazioni del paese, per citarne alcune: I Panigacci sotto le stelle con la partecipazione del Gruppo astrofili spezzini, serata con il Toscana Musical. Ed ancora: Giochi sul prato per bambini, Torneo di pallavolo, Prevenzione epatite C con appositi test, ma soprattutto attività di solidarietà che continua ancora per il nostro piccolo Andrea e molte altre che non sto ad elencare, ora ripartiamo con la prevenzione.”
Riguardo ai patrocini? “Molti e molto importanti tipo quello dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer (AOU Meyer) di Firenze, Meyer è diventato Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) per la pediatria. Il Meyer è ospedale pediatrico di alta specializzazione e centro di riferimento nazionale per l’elevata complessità pediatrica. Dispone di 250 posti letto multi-specialistici ed è dotato di tutte le specialità mediche e chirurgiche di area pediatrica. Il Meyer fa parte del Servizio sanitario nazionale e in particolare del Sistema sanitario della Regione Toscana. E’ integrata con l’Università degli Studi di Firenze con la quale svolge, in maniera unitaria, funzioni di assistenza, didattica e ricerca. Si caratterizza per le attività di diagnosi, cura e riabilitazione rivolte ai piccoli pazienti sino al raggiungimento della loro maggiore età nel rispetto, comunque, del principio della continuità assistenziale.
E’ retto dal Dott. Paolo Marchese Morello persona di grandissima esperienza in campo sanitario. Dunque non ci resta, ora, che aspettarvi sabato 4 ottobre".
Per aggiornamenti e per visionare la pagina dedicata a questo grande evento consulta il nostro sito: https://crialbianomagra.it/ dove troverai tutte le notizie che interessano la giornata ed altro.
