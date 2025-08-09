Simonini: Trasporto Pubblico Locale a Lucca come il Far West tra abusi di alcol, risse e coltellate.

Simonini "Noi Moderati": intervenire con fermezza contro l'aumento di atti di violenza sui treni in Provincia di Lucca.
Atti sempre più gravi nei luoghi di attesa dei mezzi pubblici, in particolare nelle stazioni ferroviarie di Lucca e Viareggio.
Con una nota ad intervenire è Simone Simonini Commissario Provinciale di "Noi Moderati" che da tempo segnala l'aumento di atti di violenza sui treni e nelle stazioni ferroviarie.
Non è possibile -dichiara Simonini- assistere inermi a questo tipo di atteggiamenti non solo violenti ma anche intimidatori e provocatori da parte di certi soliti soggetti.
Non ci sono più le premesse per lasciare tutto alla casualità e alla buona sorte.
Nella giornata di ieri, ad esempio sul treno 19554 Lucca-Castelnuovo di Garfagnana delle 17.00 si è assistito ad una scena degna del peggiore Far West con extracomunitari che si menavano a colpi di cocci di bottiglia poco prima che lo stesso partisse per la Garfagnana.
È ora di intervenire con decisione su queste situazioni che rischiano di travolgere la libertà di ogni singolo cittadino che utilizza i mezzi pubblici, divenuti ormai strumenti di caos e di scarsa sicurezza.
Come pendolare e Commissario di partito chiederò per quanto possibile ad ogni livello istituzionale la garanzia sul ripristino della normalità.
Nessun commento:
Posta un commento