La famiglia dell'ex maresciallo morto nell'incendio ringrazia chi ha dimostrato affetto e sostegno.

Un grande grazie della famiglia dell’ex Maresciallo dell’Amico morto nell’incendio.
Ancora sgomento in città per la scomparsa di Carlo dell’Amico il maresciallo capo dei Carabiniere di 62 anni in pensione ormai da anni, morto per un incendio scoppiato nella sua abitazione di via Angelini.
L’ex maresciallo stava riposando quando sono scoppiate le fiamme e fatali per lui i fumi tossici che si sono sprigionati. Si è salvata la sua moglie Vittoria Anna Bigini salvata dal vicino Flavio Mornelli assieme al cane che ha avuto la prontezza di intervenire immediatamente salvandola. La signora finita in ospedale in un primo momento ora sta bene, Vittoria Anna Bigini e le figlie e tutti i parenti desiderano ringraziare tutti coloro e sono tanti che hanno prestato soccorso nell’immediato del tragico evento ed in primis un sentito grazie al coraggioso Flavio Mornelli, ai carabinieri che hanno tentato di sfondare la porta d’ingresso blindata e soprattutto a Giacomo Lorenzetti che ha riportato una frattura ad un braccio ed al collega Andrea Bartolomeo. Un grazie a tutte le forze dell’ordine, ai sanitari, ai concittadini che hanno offerto il loro sostegno e mostrato un caloroso affetto alla famiglia.
Nella Foto: Carlo Dell’Amico con il cane
Nessun commento:
Posta un commento