Eventi estivi d’eccezione alla Croce Rossa di Albiano Magra. In preparazione le maxi giornate di prevenzione gratuita da settembre in poi.
Estate piena di attività alla Croce Rossa di Albiano Magra presieduta da Marcello Lo presti. Dopo le varie giornate di prevenzione che hanno registrato un successo indescrivibile e che riprenderanno a fine settembre, i dirigenti Cri sono passati ad attuare i programmi estivi molto intensi. Sabato prossimo ’8 agosto nel parco della sede Cri di via Corsini ad Albiano Magra si terrà la serata “Panigacci sotto le stelle”.
L’evento in occasione della notte di San Lorenzo dove, per tradizione si vedono le stelle cadenti, Nel contempo si possono degustare i tradizionali panigacci fatti sul posto con affettati. A luglio molto partecipato è stato il torneo di pallavolo: due intense serate con la presenza di numerose squadre.
Ma non ci fermiamo qui il 21 agosto si terrà sempre nel parco della sede l’atteso spettacolo “Sosia e Friends” che è alla sua 15 edizione. Allo spettacolo partecipano non solo i volontari ma anche abitanti di Albiano e delle frazioni vicine che imitano in play back famosi cantanti italiani e stranieri. Lo spettacolo prevede anche intermezzi di danza moderna eseguiti dalle allieve della Tap Dancing di Albiano Magra. Inoltre collaborano anche le parrucchiere, le sarte, l’insegnante di ballo e il tecnico delle luci e dei suoni del paese, mettendo a disposizione la loro professionalità gratuitamente.
Il 24 e 25 Agosto “Giochi sul prato per i più piccoli” L’estate si concluderà con la Marcia della Croce Rossa, prevista come tutti gli anni la terza domenica di Settembre che è alla sua 24 edizione.
Percorsi agresti da dire che un grande successo ha avuto il Campus Estivo, un’esperienza che ha accompagnato bambini e ragazzi in settimane ricche di attività, sorrisi e nuove scoperte. Si tratta di un’unica esperienza a Massa Carrara ed una delle pochissime in Toscana.
Si chiama GEN+ ed è un progetto promosso dalla Croce Rossa Italiana con il finanziamento ottenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito dell’Avviso 2/2024 – Bando Terzo Settore. Il progetto nasce con l’obiettivo di stimolare l’impegno civico e la partecipazione attiva delle nuove generazioni, contribuendo alla crescita di giovani consapevoli, responsabili e solidali. Trenta i bambini partecipanti a titolo gratuito. Si tratta di un’unica esperienza a Massa Carrara ed una delle pochissime in Toscana.
Tanti i laboratori creativi, giochi di squadra, attività sportive, momenti educativi ed esperienze all’aria aperta, ogni giornata è stata un’occasione per imparare divertendosi, coltivare nuove amicizie e sviluppare spirito di collaborazione, autonomia e rispetto reciproco. Il Campus ha rappresentato molto più di un semplice centro estivo: è stato uno spazio di incontro, inclusione e crescita, dove ogni partecipante ha potuto esprimere le proprie capacità e vivere un’estate ricca di emozioni.
Un sentito ringraziamento va a tutti i bambini e alle loro famiglie per la fiducia accordata, agli educatori, agli animatori, ai volontari e a tutto il personale che, con passione, professionalità ed entusiasmo, hanno contribuito alla riuscita di questa esperienza .
A fine settembre, poi, come dicevamo ripartiremo con le maxi giornate di prevenzione gratuita.
Nelle foto: il folto pubblico a Sosia e Friends lo scorso anno, i volontari.
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